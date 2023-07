L'équipe AlphaTauri a remplacé Nyck de Vries au lendemain du Grand Prix de Grande-Bretagne. Le Néerlandais n'a jamais pu se faire valoir sur les circuits de F1 dans l'AT04, une voiture sous-performante, et dans une équipe qui ne croyait pas vraiment en lui.

L’état-major de Red Bull a justifié sa décision de remplacer le pilote néerlandais par son manque de résultats, ses sorties de piste, ses chronos plus lents que ceux de son coéquipier, le Japonais Yuki Tsunoda.

C’est le conseiller F1 de Red Bull, Helmut Marko, responsable de la filière des pilotes, qui l’a expliqué au journal néerlandais De Telegraaf sans pour autant prendre le blâme pour ce choix qui n’a pas fait l’unanimité au départ.

En effet, Christian Horner, directeur de l’équipe Red Bull, n’était pas d’accord avec la titularisation du Néerlandais en 2023, sur la foi d'une seule performance (à Monza en 2022 dans une Williams).

La décision d'Helmut Marko, ancien pilote de F1, personnage controversé par ses déclarations et ses décisions, donne raison à Christian Horner, mais passe mal dans la presse spécialisée.

Christian Horner (à gauche) et Helmut Marko Photo : Getty Images / Mark Thompson

Christian Horner croyait que Yuki Tsunoda avait besoin à ses côtés d’un pilote d’expérience, or Helmut Marko a plutôt choisi de Vries après avoir apprécié sa performance dans la modeste Williams à Monza l’an dernier, quand il avait remplacé au pied levé Alexander Albon, malade, et avait fini 9e.

De ce fait, de Vries n'a jamais eu le soutien total de la famille Red Bull, divisée à son sujet. Il travaillait donc sans marge de manoeuvre, ce qui est très dur pour un pilote-recrue. Il pilotait avec l’obligation d’apporter des résultats à AlphaTauri pour s'assurer de conserver son volant.

Au volant de l’AlphaTauri AT04, aujourd’hui une des monoplaces les plus lentes du plateau, il n’a pas pu s’exprimer.

À Bahreïn, premier grand prix de la saison, il accusait 2,4 s de retard sur le temps de la pole position, et il était à 7 dixièmes de son coéquipier. En Grande-Bretagne, 10e épreuve de la saison, le retard sur le temps de la pole avait grandi à 3,4 s, et l'écart avec son coéquipier était encore de 5 dixièmes.

Nyck de Vries dans la monoplace AT04 de l'équipe AlphaTauri Photo : Getty Images / JOE KLAMAR

Le Néerlandais n’a pas réussi à marquer le moindre point en 10 courses, son meilleur résultat étant une 12e place à Monaco (il a fini 5 fois au 14e rang).

Son coéquipier Yuki Tsunoda a fini deux fois 10e, bon pour deux points. L’équipe italienne, petite sœur de Red Bull, traîne au 10e et dernier rang du classement des constructeurs.

Le plan à moyen terme de Red Bull

Ce qui semble se dessiner, c'est qu'Helmut Marko a cédé à la demande de Christian Horner afin de permettre à Daniel Ricciardo, pilote de réserve de Red Bull, de retrouver la compétition.

Il est clair qu’il se trame quelque chose dans l'équipe Red Bull qui voit le Mexicain Sergio Pérez se montrer de plus en plus à l’étroit dans son rôle de pilote no 2.

Max Verstappen (à droite) et Sergio Pérez cohabitent en 2023. Photo : Getty Images / Bryn Lennon

La bataille en piste entre Pérez et son coéquipier champion du monde Max Verstappen dans la deuxième course sprint de la saison, en Autriche, dans les terres de Red Bull, n’a pas été du goût de la direction.

Pérez n’a pas été engagé pour faire de l’ombre à Verstappen. Alors, on se prépare déjà à le remplacer en 2024, et c’est pour cela que Ricciardo a obtenu le volant de Nyck de Vries pour le reste de la saison. Pour qu’il conserve ses réflexes de pilote de course.

Daniel Ricciardo, pilote de réserve de l'équipe Red Bull Photo : Getty Images / Mark Thompson

L’Australien sait que c’est un passage obligé en 2023. Pourquoi accepterait-il de risquer sa crédibilité dans une voiture de fond de grille? Il sait que son avenir n’est pas chez AlphaTauri (qui sera rebaptisée en 2024), mais chez Red Bull.

Encore ambitieux et conscient de sa valeur, il avait choisi de quitter l’équipe autrichienne en 2018, étouffé par la place que prenait déjà Max Verstappen. Il voulait se battre à la régulière, être un pilote no 1.

Nico Hülkenberg et Daniel Ricciardo entourent Alain Prost à la présentation de Renault pour la saison 2019. Photo : Getty Images / Mark Thompson

Aujourd’hui, après des séjours malheureux chez Renault et McLaren, il a rangé ses ambitions dans la petite poche de sa combinaison, et il se contentera volontiers de son rôle de pilote no 2. Red Bull fait la bonne opération de redonner un volant à un excellent pilote, très charismatique, conscient de la deuxième chance que Red Bull lui donne.

La presse spécialisée a (déjà) échafaudé ce scénario très probable, mais se produira-t-il? Sergio Pérez peut-il encore sauver son volant? Il reste encore 12 courses à la saison 2023.

Nyck de Vries sacrifié

On ne peut s’empêcher de penser qu’il y a des injustices dans ce bas monde, surtout dans le microcosme ultra-compétitif de la F1.

Pourquoi Lance Stroll a-t-il pu poursuivre tranquillement son apprentissage, lui qui en est en 2023 à sa septième saison en F1, alors que Nyck de Vries a déjà été remplacé après une demi-saison?

Lance Stroll et Nyck de Vries (à droite) Photo : Getty Images / Peter Fox

Les deux pilotes ont remporté des titres dans les catégories inférieures, Stroll en F4 et en F3, de Vries en Formule Renault 2.0 et en F2.

À la question, on connaît la réponse. Sans cette super structure bâtie pour lui par son père, le Québécois ne serait probablement plus en F1.

En 2016, Williams avait besoin d’argent, et la porte s’est ouverte. Puis Lawrence Stroll, à l'impressionnante fortune, a posé les jalons de l’équipe F1 qu’il voulait bâtir pour que son fils puisse s'épanouir, progresser et un jour gagner.

L'équipe Aston Martin poursuit son développement, et en juin, a inauguré le premier des trois bâtiments de sa nouvelle super usine à Silverstone. Et c'est Lance qui s'est prêté au jeu.

Nyck de Vries a un point commun avec Lance Stroll, il partage sa passion pour la course automobile avec son père.

Mais la comparaison s’arrête là. N'ayant pas la fortune de Lawrence Stroll, Hendrick Jan de Vries, propriétaire d'une chaîne de concessions automobiles, a tout vendu pour investir dans la carrière de son fils, dont il est le gérant.

Mon rêve et mon objectif de réussir en course automobile, c’est aussi le sien , a dit Nick de Vries dans un entretien à motorsport.nextgen-auto.com en janvier.

Ayant dû emprunter des chemins de traverse, le Néerlandais est entré de plain-pied en F1 à l’âge avancé de 28 ans, ce qui joue en sa défaveur.

Après son titre en F2 en 2019, tout le monde a été surpris de le voir s'inscrire au Championnat 100 % électrique de la FIA, même si c'était avec l’équipe Mercedes-Benz.

Est-ce parce que Toto Wolff, directeur de l'équipe F1 allemande, avait des plans pour lui à moyen terme? De Vries a pu obtenir le poste de pilote de réserve de l’équipe F1 en parallèle à son travail en FE.

Nyck de Vries dans l'équipe FE Mercedes-Benz à Londres en 2021 Photo : Getty Images / Christopher Lee

En 2022, à Monza, lorsqu'il a remplacé Alexander Albon, le Néerlandais n'a pas raté l'occasion qu'on lui offrait. Sa 9e place lui a ouvert une porte. Celle de la famille Red Bull, et il a choisi de quitter Mercedes-Benz.

Le voici déjà sacrifié par Helmut Marko. Il ne pourra même pas participer au Grand Prix des Pays-Bas, dans son pays natal, à la fin du mois d'août, un rendez-vous qu'il attendait avec impatience.

Red Bull le destine-t-elle à un quelconque rôle? Peut-être voudra-t-il plus volontiers retourner à la FE ou à l’endurance, une discipline dans laquelle il a connu du succès, comme en témoigne sa 4e place aux 24 heures du Mans de 2022 au sein de l’équipe française TDS Racing.

L'Italien Antonio Giovinazzi n'a-t-il pas gagné les 24 heures du Mans cette année, ayant pourtant quitté la F1 par la petite porte en 2021 après quatre saisons sans relief chez Sauber?

Après ses contre-performances en 2023, Nyck de Vries pourra-t-il ouvrir d'autres portes? Souhaitons-le-lui.

La F1 cannibalise l’attention des médias qui suivent la course automobile, mais heureusement, d’autres championnats internationaux sanctionnés par la FIA offrent aux pilotes l’occasion de vivre de leur passion.