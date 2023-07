Milos Raonic de retour à l’Omnium Banque Nationale

L'organisation a aussi confirmé, mercredi, que les 42 joueurs les mieux classés à l'ATP, dont Félix Auger-Aliassime (no 12) et Denis Shapovalov (no 29), seront présents dans la capitale ontarienne pour l'événement, qui se tiendra du 5 au 13 août au Stade Sobeys.

Le no 2 mondial, le Serbe Novak Djokovic, détenteur de 23 titres du grand chelem et quintuple champion du tournoi, sera donc de retour au Canada depuis le tournoi tenu en 2018. Il avait alors été éliminé en huitièmes de finale par le Grec Stefanos Tsitsipas.

De son côté, Raonic, originaire de Thornhill en Ontario, a obtenu un laissez-passer pour le tableau principal. Ce sera la première fois qu'il participera au volet torontois de ce tournoi en cinq ans.

Le finaliste à l'Omnium Banque Nationale en 2013 tente un retour à la compétition après avoir été tenu à l'écart pendant un bon moment à cause des blessures. Il a remporté son premier match sur le circuit depuis juillet 2021 le mois dernier, mais s'est incliné devant l'Américain Tommy Paul au deuxième tour de Wimbledon jeudi dernier.

Par ailleurs, l'organisation a mentionné que le trophée remis à l'équipe championne en double portera dorénavant le nom de trophée Daniel-Nestor. En 27 ans sur le circuit international, le Canadien a décroché 12 titres en double dans des tournois du grand chelem, une médaille d'or olympique et deux titres à l'Omnium Banque Nationale.