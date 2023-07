John Herdman reste déçu de la défaite aux tirs au but survenue dimanche contre les États-Unis, à la Gold Cup. L'entraîneur de l'équipe masculine canadienne de soccer croit tout de même que le tournoi aura eu beaucoup de positif.

Le club classé 45e au monde était privé de plusieurs gros noms depuis le 18 juin, date à laquelle il s'est incliné 2-0 face aux Américains, 11es au monde, en finale de la Ligue des Nations de la CONCACAF .

L'unifolié a néanmoins atteint les quarts de finale de la Gold Cup la semaine dernière. Il a poussé les États-Unis à la limite, mais a finalement été défait 3-2.

Malgré la tournure des événements, Herdman croit que les dernières semaines ont été très importantes pour son équipe.

La finale de la Ligue des Nations de la CONCACAF , la première du Canada en 23 ans, a donné de l'expérience à l'équipe dans un match de prestige.

La Gold Cup a été différente, mais tout aussi valable.

C'était inestimable d'avoir l'impression qu'il y a une foule de joueurs ici qui le veulent vraiment. Ça va nous empêcher de prendre quoi que ce soit pour acquis , a déclaré Herdman.

Le Canada a débuté la Gold Cup le 27 juin contre une Guadeloupe non classée à Toronto. Il a dû se contenter d'un match nul de 2-2 en raison d'un but contre son camp à la 93e minute.

Les Canadiens se sont ensuite envolés pour Houston où ils ont livré un match nul de 0-0 face au Guatemala (116e). Ils ont ensuite battu Cuba (165e) 4-2, pour terminer deuxièmes du groupe B.

A suivi le quart de finale à Cincinnati. Le Canada cherchait un premier gain contre les États-Unis en sol américain depuis 1957.

Après que Brandon Vazquez ait donné une avance de 1-0 aux États-Unis à la 88e, le Canada a forcé le temps supplémentaire via un tir de pénalité de Steven Vitoria à la 93e minute, puis a pris les devants grâce au but de Jacob Shaffelburg (109e minute).

Les Américains ont créé l'égalité sur un but contre son camp de Scott Kennedy à la 115e minute et l'ont emporté 3-2 aux tirs au but.

Herdman a aimé ce qu'il a vu dans la préparation en vue de ce match, lors de séances d'entraînement supplémentaires.

Le jour du match, vous ressentiez que l'équipe était hautement concentrée. C'est ce qui fait le plus mal, être passés si près , a-t-il dit.

Une victoire aurait signifié une demi-finale contre le Panama (57e), que le Canada a battu 2-0 en demi-finale de la Ligue des Nations de la CONCACAF .

Plusieurs absents à la Gold Cup

Le clan canadien à la Gold Cup jouait sans Alphonso Davies, Jonathan David, Cyle Larin, Tajon Buchanan, Alistair Johnston, Atiba Hutchinson, Stephen Eustaquio, Samuel Adekugbe et Ismaël Koné.

Ahmed, Bombito, Zac McGraw, Jacen Russel-Rowe et Dominick Zator ont fait leurs débuts avec l'équipe nationale le 27 juin.

Gardien du Minnesota United, Dayne St. Clair a pris le relais à la suite de la blessure subie par Milan Borjan. Il a été exceptionnel dans la défaite contre les États-Unis.

Les amateurs ont pu voir une partie de notre avenir , a déclaré Herdman.

Ali Ahmed, joueur de 22 ans des Whitecaps de Vancouver, a été partant lors des quatre matchs du tournoi. Il n'a que 11 parties en MLS à son actif.

Plusieurs l'ont découvert, mais Herdman le connaissait bien. Il a joué avec son fils pour Whitecaps FC 2, filiale de développement du club de Vancouver.

Vitoria, 36 ans, devenu capitaine lors du match contre les Américains, a également reçu de très bons mots.