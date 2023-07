Lionel Messi arrivé à Miami

Messi a d’abord atterri en avion privé dans un petit aéroport de Fort Lauderdale, près du stade de sa nouvelle équipe.

Des partisans de l’équipe et de Messi avaient déjà commencé à se réunir devant le stade tôt mardi en prévision de l'arrivée de la Pulga , qui devrait signer un contrat de deux ans et demi pour une rémunération de 60 millions de dollars par an.

Le mois dernier, le septuple récipiendaire du Ballon d'Or avait annoncé qu'il allait joindre les rangs de l’équipe floridienne après l’échéance de son contrat avec le Paris Saint-Germain.

L'Inter Miami avait annoncé vendredi que se tiendrait le 16 juillet un événement baptisé The Unveil (le dévoilement) dans son stade.

Lorsqu’il y fera officiellement son entrée, Messi sera le joueur le plus célèbre de l'histoire de MLS.

Il devrait être rejoint à Miami par son ancien coéquipier du FC Barcelone Sergio Busquets. Les deux pourraient être présentés ensemble.

Messi devrait faire ses débuts sur le terrain le 21 juillet contre le club mexicain Cruz Azul dans le cadre de la nouvelle League Cup, un tournoi entre équipes de première division de la MLS et de la Ligue mexicaine.

L'ancien entraîneur du FC Barcelone et de l'équipe d'Argentine, Gerardo Martino, a récemment été nommé à la tête de l'Inter. La formation floridienne croupit présentement au tout dernier rang de l’Association Est de la MLS.

Messi a remporté la Coupe du monde de la FIFA avec l’Argentine en décembre dernier. Il a été nommé joueur par excellence du tournoi.