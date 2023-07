Souvenirs olympiques : le destin tragique de Victor Davis

Au début des années 1980, Victor Davis prend d’assaut le monde de la natation. Intense, combatif et expressif, ce jeune Ontarien de Waterloo atteint rapidement le sommet de sa discipline. Triomphant aux Jeux olympiques de Los Angeles, où il récolte trois médailles, il n'a que 20 ans lorsqu'il écrit sa première page dans l’histoire sportive canadienne.

La suite, c’est l’histoire d’une valse entre succès et pression, mais surtout d’une vie et d'une carrière trop courtes, puisque toutes les deux se sont arrêtées abruptement à l’âge de 25 ans. Victor Davis, c’est le souvenir du destin tragique d’un athlète emblématique, encore à ce jour le nageur masculin canadien le plus décoré aux Jeux olympiques.

Pour visionner l'épisode :

