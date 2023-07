Lorsque Pier-Olivier Boucher portait l’uniforme des Braves de la Beauce au niveau pee-wee A, il ne soupçonnait probablement pas qu’une dizaine d’années plus tard, il allait être membre des Braves d’Atlanta.

C’est finalement ce qui s’est produit, lundi, lorsque l’équipe a jeté son dévolu sur le voltigeur au 10e tour (309e au total) du repêchage de la MLB .

Les Braves m’ont appelé une vingtaine de minutes d’avance, mais lorsque j’ai entendu mon nom, je n’en revenais juste pas. J’ai eu un blackout, je ne comprenais pas trop ce qui se passait , a raconté Boucher au lendemain de sa sélection.

C’est un sentiment que je ne vais jamais oublier, a-t-il ajouté. Ça fait des années que je rêve de ce moment-là. Étant un joueur sénior, je n’avais plus d’années d’admissibilité. C’est plus stressant. Entendre mon nom a enlevé beaucoup de stress.

Si Boucher en était à sa dernière année d’admissibilité, c’est parce qu’à pareille date l’an dernier, il avait vécu une vive déception en étant ignoré par les 30 formations du circuit majeur. Mais après une saison impressionnante où il a frappé 79 coups sûrs, dont 16 circuits, maintenu une moyenne au bâton de ,335, puis volé 19 buts au sein des Salukis de l'Université Southern Illinois en NCAA , il était confiant de trouver preneur cette fois-ci.

Je mentirais si je disais que je suis surpris, a avoué le Beauceron. Les discussions avec les équipes étaient convaincantes. Le pire des scénarios aurait été d’obtenir un contrat en tant que joueur autonome, mais j’avais de grandes chances d’être repêché. Ce ne demeure que des discussions, tu ne sais donc jamais jusqu’à ce que le moment se passe. C’était incroyable.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Des huit équipes intéressées au voltigeur, Atlanta était celle qui ressortait du lot.

Les appels avec les Braves étaient les plus fréquents et convaincants. Lorsque je me faisais demander ma prédiction pour le repêchage, je disais que ç’allait probablement être les Braves , a expliqué Boucher.

Avant d’entamer la deuxième journée de repêchage, les Braves l’avaient contacté pour lui annoncer qu’ils comptaient le choisir entre les tours 8 et 10. La table était mise pour une soirée de réjouissance avec la quinzaine d’amis et membres de la famille invités pour vivre le grand moment.

La suite? Même Boucher ne la connait pas. Il obtiendra plus de détails de la part de sa nouvelle équipe mardi, mais au moment de s’adresser aux médias, il ignorait l’allure des prochains mois ni même les termes de son premier contrat professionnel paraphé avec Atlanta en fin de soirée lundi.

Je vais continuer jusqu’à ce que quelqu’un m’enlève mon bâton des mains

La sélection de Boucher représente également la consécration d’un parcours ponctué de hauts et de bas.

L’homme de 23 ans n’a pratiquement jamais évolué aux plus hauts niveaux depuis qu’il a commencé à s’adonner plus sérieusement au baseball au sein d’un programme sports-étude, vers l’âge de 14 ans. Néanmoins, il n’a jamais cessé de croire au rêve d’être repêché dans la MLB.

Il y a une belle fenêtre d’opportunité au Québec et au Canada entre 16 et 19 ans. Après, il y a beaucoup de découragement si on n’atteint pas les hauts sommets , a expliqué le responsable du programme sports-étude baseball des Canonniers de Québec, Jean-Philippe Roy.

« Lui, il y croyait. Il avait l’impression d’être aussi bon que les gars au parcours cute à 16-17-18 ans. L’an passé, il aurait pu décider de revenir ici et aller à l’Université Laval (après avoir été ignoré au repêchage 2022 de la MLB). Il est allé jusqu’au bout. Il m’a déjà dit ‘’je vais continuer jusqu’à ce que quelqu’un m’enlève mon bâton des mains.’’ » — Une citation de Jean-Philippe Roy

Boucher était bien conscient que la saison 2023, sa dernière au sein du circuit universitaire américain, était celle de la dernière chance pour être choisi par l’une des équipes de la MLB. À son retour en Illinois, il a redoublé d’efforts.

J’ai travaillé sur tous les aspects de mon jeu la saison dernière. J’aime vraiment faire du travail supplémentaire, a indiqué Boucher. Je me suis attardé à ma défense, un ‘’bon bâton’’, l’aspect mental – chose très importante au baseball. J’ai essayé d’élever tous les aspects de mon jeu d’un cran.

Quand je me suis engagé à jouer en NCAA division 1, je voulais simplement y mettre l’effort nécessaire et avoir un bon rendement sur le terrain, a-t-il ajouté. Le reste, je ne le contrôlais pas. Je contrôle ce que je peux contrôler, et ce qui doit se produire va se produire.

Même si le destin ne lui a pas été favorable en 2022, il lui a fait une fleur lundi.