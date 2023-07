Daniel Ricciardo retrouve sa place sur la grille de départ

L'équipe Alpha Tauri a confirmé le retour en piste de Daniel Ricciardo dès le Grand Prix de Hongrie.

Compte tenu de son expérience, il n'aura aucun mal à s'intégrer à l'équipe , a dit Franz Tost, directeur de l'équipe italienne.

L'équipe va profiter de son expérience, il a remporté huit grands prix de F1 dans sa carrière, a-t-il ajouté. Je remercie Nick de Vries pour son utile contribution.

Nick de Vries a été champion de F2 puis champion de FE, et il avait remplacé au pied levé Alexander Albon, malade, lors du Grand Prix d'Italie de 2022. Il avait terminé 9e, ce qui lui avait ouvert les portes de l'équipe en 2023.

Nick De Vries chez Alpha Tauri. C'est déjà terminé. Photo : Getty Images / Dan Mullan

Mais la saison 2023 ne lui a pas permis de s'exprimer, et avant le Grand Prix de Grande-Bretagne, ses jours étaient déjà comptés. Il a fini 17e à Silverstone. Son meilleur résultat aura été une 12e place à Monaco.

La carrière en F1 du pilote néerlandais n'aura été que d'une demi-saison.

À lire aussi :

Les équipes Red Bull et Alpha Tauri sont impitoyables avec leurs pilotes titulaires. Pas de résultat et c'est la porte. Nick de Vries n'est pas le premier : pensez à Pierre Gasly, réfugié chez Alpine, ou à Alexander Albon, maintenant chez Williams.

Daniel Ricciardo est à nouveau heureux chez Red Bull. Photo : Getty Images / Mark Thompson

La F1 accueillera à bras ouverts Daniel Ricciardo, dont le sourire légendaire fait du bien dans le paddock. Il est officiellement prêté à Alpha Tauri pour le reste de la saison par Red Bull, dont il est le pilote de réserve.

La rumeur veut en effet qu'il remplace Sergio Pérez chez Red Bull en 2024.

L'Australien a été titulaire chez Red Bull pendant cinq ans, entre 2014 et 2018, et c'est avec l'équipe autrichienne qu'il a remporté ses huit victoires, mais l'arrivée de Max Verstappen en 2016 l'a peu à peu relégué au poste non officiel de pilote no 2.

En 2019, il a choisi de quitter Red Bull pour Renault, puis il a tenté sa chance chez McLaren jusqu'en 2022, sans résultat prodant. Il avait été auparavant été pendant deux ans pilote Toro Rosso (l'ancien nom de l'équipe Alpha Tauri).