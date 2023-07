Swiatek et Pegula stoppées en quarts de finale à Wimbledon

L'Ukrainienne Elina Svitolina (no 2) et la Tchèque Marketa Vondrousova éliminent respectivement Iga Swiatek (no 1) et Jessica Pegula (no 4), mardi, pour atteindre le carré d'as à Wimbledon.

Svitolina, très touchée par la guerre dans son pays, a gagné 7-5, 6-7 (5/7) et 6-2. Elle retrouvera les demi-finales à l'All England Club quatre ans après y être parvenue et neuf mois après avoir accouché.

La 76e à la WTA avait pris part aux demi-finales à Wimbledon puis aux Internationaux des États-Unis en 2019, son meilleur résultat à ce jour dans un tournoi du grand chelem.

Je ne sais pas ce qu'il se passe... c'est incroyable. Je suis heureuse d'avoir eu la chance de revenir et de jouer un tel match avec un tel soutien , a déclaré l'Ukrainienne de 28 ans.

« Je suis très fière de l'effort que j'ai produit aujourd'hui. Si quelqu'un m'avait dit avant le début du tournoi que je serais en demi-finales après avoir battu la no 1 mondiale, je l'aurais traité de fou. » — Une citation de Elina Svitolina, joueuse de tennis

Non seulement elle a battu la no 1, mais pour arriver jusqu'au dernier carré, elle a écarté quatre lauréates en grand chelem : Venus Williams (1er tour), Sofia Kenin (3e tour), Victoria Azarenka (huitièmes de finale) et Swiatek (quarts).

Svitolina est la troisième joueuse de l'ère Open (depuis 1968) bénéficiaire d'une invitation à se hisser en demi-finales à Wimbledon après Zheng Jie (2008) et Sabine Lisicki (2011).

L'ex-no 3 mondiale, également très touchée émotionnellement par la guerre en Ukraine, a repris la compétition en avril après avoir donné naissance en octobre dernier à une fille, Skaï, née de son union avec le joueur français Gaël Monfils. En mai, elle a remporté le tournoi de Strasbourg.

Sur le fil du rasoir

Face à Swiatek mardi, plusieurs fois le match aurait pu basculer en faveur de la Polonaise, mais celle-ci a globalement commis trop de fautes directes (41 pour 37 points gagnants contre 25 et 25 pour Svitolina).

Alors que la Polonaise servait pour la première manche à 5-4, Svitolina a remporté 20 points sur 22 pour empocher la manche et mener 1-0 dans la deuxième.

Iga Swiatek se couvre le visage avec une serviette après avoir cédé six jeux de suite. Photo : afp via getty images / DANIEL LEAL

Swiatek a mis fin à l'hémorragie, égalisant à 1-1, mais s'est retrouvée mené 40-0 sur le service de l'Ukrainienne. Celle-ci a alors manqué un coup droit facile au filet qui lui aurait donné le jeu -- Swiatek avait carrément abandonné le point avant que Svitolina ne frappe ce dernier coup --. Mais l'Ukrainienne a manqué et dans la foulée, Swiatek lui a pris son jeu de service pour mener 2-1 puis 3-1.

L'Ukrainienne n'en a pas pour autant perdu ses moyens et a réussi à amener la manche au jeu décisif. Là encore, Swiatek a renversé une situation mal embarquée (elle a été menée 4/1) pour égaliser à une manche partout.

Et là encore, l'Ukrainienne a fait preuve d'une grande force mentale pour ne pas laisser le match basculer. Dans la manche décisive, après la perte du premier jeu, elle a ainsi remporté les quatre suivants pour mener 4-1 avec deux bris. Elle a confirmé sur deux as pour mener 5-1 et a conclu sur sa mise en jeu suivante.

Comment va-t-elle préparer sa demi-finale? Je vais commencer par boire une bière! , a-t-elle lancé. Elle affrontera jeudi la Tchèque Marketa Vondrousova.

La surprise Vondrousova

Plus tôt, la Tchèque, 42e raquette mondiale, a été la première à se qualifier pour le carré d'as avec un gain de 6-4, 2-6 et 6-4 sur Jessica Pegula (no 4).

La désillusion est cruelle pour l'Américaine qui perd son sixième quart de finale sur six dans un tournoi majeur. Après une première manche très mouvementée, avec un total de cinq bris, mais qui avait tourné à l'avantage de Vondrousova, Pegula semblait pourtant avoir pris le contrôle du match.

Elle avait survolé la seconde manche en prenant deux fois le service adverse et sans même offrir de balle de bris. Puis elle avait fait le trou à 3-1 dans la manche décisive lorsque le match a dû être arrêté pour fermer le toit et mettre très brièvement la bâche en raison de la pluie.

Marketa Vondrousova serre la main de Jessica Pegula à l'issue de leur duel. Photo : afp via getty images / GLYN KIRK

Au retour des joueuses, Pegula a confirmé son bris à 4-1 et s'est même procuré une balle de double bris. Dos au mur, la Tchèque s'est survoltée et les échanges acharnés se sont succédé, mais tournant le plus souvent à son avantage.

Non seulement Pegula a perdu ce jeu, mais la finaliste à Roland-Garros en 2019 a aligné cinq jeux de suite pour arracher sa première demi-finale sur le gazon londonien.

Soulignons que c'était la première fois en 14 ans que les quatre premières têtes de série féminines prenaient part aux quarts de finale.