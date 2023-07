La fin de la Force de Montréal, entre incertitude et impatience

Une semaine après le rachat de la Premier Hockey Federation par un groupe d’investisseurs américains, la capitaine de la Force de Montréal n’en sait pas plus sur son futur. Pour elle et les autres joueuses de la défunte ligue, l’incertitude laisse tranquillement place à l’impatience d’obtenir des détails.

La surprise est venue pour tout le monde, aux joueuses des deux ligues , avoue Ann-Sophie Bettez, capitaine de la Force de Montréal, rencontrée à Montréal lundi soir.

On n’a toujours pas eu de nouvelles des propriétaires de la nouvelle ligue. C’est notre commissaire [Reagan Carey] qui a communiqué avec eux, qui nous a relayé l'information [du rachat] et qui était à la récolte de nos questions. J’imagine qu’avec une transaction d’aussi grande envergure, ils doivent avoir un plan, même s'il n'a pas été communiqué à nous…

L’équipe montréalaise, l’une des sept de la défunte Premier Hockey Federation (PHF), aura été le rêve d’une seule saison pour la hockeyeuse québécoise. Tout comme la ligue, elle a été dissoute le 30 juin, quand un groupe d'investisseurs mené par l'homme d'affaires américain Mark Walter et Billie Jean King Entreprises a acquis certains actifs de la PHF et négocié une convention collective avec la PWHPA .

L’objectif : mettre sur pied une nouvelle ligue professionnelle nord-américaine de hockey féminin en janvier 2024. Pour l’heure, les joueuses de la Force en savent bien peu sur la forme que prendra cette nouvelle ligue.

« Tout ce qui est par rapport aux marchés cibles, combien d’équipes il y aura, le fonctionnement du classement, le début du camp d'entraînement — est-ce que ce sera un camp de sélection ou un repêchage? Tout ça est encore un gros mystère, et je pense que ce serait un bon début de pouvoir avoir réponse à ces questions. » — Une citation de Ann-Sophie Bettez

L’information qui circule, c’est que cette nouvelle ligue devrait être composée de six équipes de 23 joueuses. Les appelées seront donc plus nombreuses que les élues : entre la PHF et la PWHPA , 11 équipes professionnelles de hockey féminin permettaient à près de 250 hockeyeuses de gagner leur vie en chaussant les patins. Ce nombre sera coupé de moitié, ou presque.

En attendant, le contrat de Bettez, comme celui de toutes les joueuses de la PHF , n’est plus valide. Une indemnité de 5000 $, ou 1/12e du salaire annuel [le montant le plus élevé des deux], leur sera versé. Pour le reste, c’est abstrait comme une toile de Kandinsky.

Il y a de l’inquiétude, c’est sûr , révèle Bettez. Toutes celles qui avaient signé un contrat, la première chose qu'on se demande c’est si on va avoir une place dans la nouvelle ligue. On ne sait rien du fonctionnement, c’est difficile de ne pas savoir comment le processus de sélection va être fait.

« Apparemment, tout le monde aura une chance égale. La réalité va faire en sorte que les meilleures joueuses vont jouer, peu importe la ligue où tu évoluais avant. » — Une citation de Ann-Sophie Bettez

Sa coéquipière chez la Force de Montréal Sarah Lefort garde le moral. Elle s’efforce aussi d’épauler celles dans le vestiaire qui composent moins bien avec l’incertitude.

Oui, certaines joueuses trouvent ça plus difficile. C’est une annonce qui a été faite de façon abrupte. Les joueuses qui sont moins certaines de se tailler une place dans la prochaine ligue vivent plus d’inquiétude. D’autres se retrouvent aussi devant un changement de plan complet, après avoir cru s'établir à Montréal. De mon côté, j’essaie de me concentrer sur ce que je peux contrôler.

Avant de se joindre à la PHF, Sarah Lefort a participé à la tournée Secret Dream Gap de l'Association des joueuses professionnelles de hockey, la PWHPA. Photo : The Canadian Press / Heather Pollock

Sa priorité est maintenant l’entraînement pour arriver au meilleur de sa forme en janvier prochain. Les joueuses de la Force vont se serrer les coudes en s’entraînant ensemble au cours des prochains mois, indique Lefort.

Je m'attendais à jouer encore deux ans à Montréal, donc je ne sais pas où je vais être. Pour moi, c’est le plus gros changement. J'aimerais vraiment ça rester à Montréal. Est-ce que je vais être invitée par une équipe, est-ce que je vais être repêchée? On est toutes dans le même bateau, sans aucune idée de ce qui nous attend.

Mais avant de savoir où les joueuses aboutiront, elles savent maintenant où le hockey féminin s’en va, conclut Ann-Sophie Bettez.