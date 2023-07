Michael Woods a enfilé son costume de héros

Adams lui a répété à nouveau dimanche matin, avant le départ de la 9e étape du Tour de France. C’est ce que l’on voit dans une vidéo publiée par l’équipe Israël-PremierTech sur les réseaux sociaux, au lendemain de la victoire de Woods.

Le message d’Adams à Woods : fais-toi confiance, tu peux réaliser de grands résultats. C'est ce qu'a fait Woods quelques heures plus tard au sommet du puy de Dôme.

La présence de son coéquipier et bon ami Guillaume Boivin à ses côtés dans l’échappée l’a aidé à rester calme et à contrôler les différentes attaques. Mais l’impact de Boivin a probablement davantage été psychologique pour Woods, sans que Boivin n’en soit conscient sur le moment.

On connaît assez bien nos langages corporels. On le sait quand l’autre est bien ou non , explique Boivin, bien détendu dans sa chambre d’hôtel de Clermont-Ferrand, lors de la journée de repos de lundi.

Les deux Canadiens sont amis depuis des années et sont maintenant presque voisins dans la Principauté d’Andorre, où ils résident. Ils roulent donc ensemble régulièrement.

Michael m’a dit après l’étape : une fois je t’ai regardé, tu avais l’air complètement à bloc, et moi j’étais vraiment bien. Il s’est dit : je suis vraiment dans une bonne journée si Guillaume en arrache autant et pas moi , raconte Boivin en rigolant.

Ce moment a donné confiance à Woods. Le grimpeur canadien constatait alors qu’il avait de très bonnes jambes.

Il l’a prouvé ensuite avec une ascension phénoménale du puy de Dôme. Il accusait deux minutes de retard au pied de la montée, à 13 kilomètres de l’arrivée.

Il a repris un à un les cinq coureurs devant lui, dépassant le dernier, Matteo Jorgenson, à 500 mètres du sommet, sans laisser la moindre chance à l’Américain.

Quelle course ! C’était épique ! s’exclamait Sylvan Adams, le propriétaire d'Israël-PremierTech, dans la vidéo publiée par l’équipe. Je n’oublierai jamais ce moment.

« C’était phénoménal comme performance. Suis-je surpris ? Non. Je sais de quoi il est capable. Le nombre de fois où je me suis dit : câline que ce gars-là est fort ! C’est pratiquement à chaque semaine. » — Une citation de Guillaume Boivin, membre de l’équipe Israël-PremierTech

Boivin n’était toutefois plus aux côtés de Woods dans la dernière ascension, ayant été largué à 45 kilomètres de l’arrivée.

J’entendais la radio et je n’en croyais pas mes oreilles, raconte Boivin, un peu théâtral, lorsqu’il a entendu que son bon ami avait remporté l’étape. Je me disais : coudonc, est-ce que je suis en train de faire un coup de chaleur et c’est un mirage ?

Parce que les dernières informations que j’avais c’était qu’au pied de la bosse, il était à environ deux minutes. Je me disais : ouf, ça va être dur à jouer. Mike a pris un pari. C’était lui le plus fort. Il a été patient. Il a fait une remontée spectaculaire.

Le résultat est là. Michael Woods a été le meilleur au final. Mais la tactique n’était pas parfaite. Il l’avouait lui-même quelques minutes après sa victoire, il n’avait pas joué ses cartes parfaitement .

Laisser deux minutes d’avance à un coureur comme Jorgenson était risqué. Ce à quoi Boivin répond, avec un grand sourire : À la fin de la journée, le gagnant a toujours raison. Si ça ne s'était pas terminé comme ça, on aurait une discussion différente. Mais c’est lui qui a gagné. On peut dire qu’il avait la stratégie parfaite.

« Mike était dans une journée incroyable. Ç’aurait pu être un autre scénario, il aurait gagné quand même avec les jambes qu’il avait. » — Une citation de Guillaume Boivin, membre de l’équipe Israël-PremierTech

Le plan idéal de l’équipe Israël-PremierTech était d’avoir Michael et Guillaume dans l’échappée, ce qui s’est produit.

Guillaume Boivin prend un relais dans l'échappée lors de la 9e étape du Tour de France. Photo : afp via getty images / MARCO BERTORELLO

Boivin n’était toutefois pas pleinement satisfait de son apport. Ce n'était pas ma meilleure journée sur le vélo, a admis Boivin. Si j’avais pu avoir une meilleure journée, ç’aurait été plus facile pour Mike. S’il n’avait pas gagné, la discussion aurait été différente [encore une fois].

Le Québécois a été décroché du groupe de tête à 45 kilomètres de l’arrivée, au moment où les attaques ont commencé.

Ce n’était pas le meilleur feeling. Il aurait pu avoir besoin de moi et j’aurais pu être utile. J’étais un peu déçu, mais c’est ça que j’avais dans les jambes. Je ne pouvais rien faire de plus. Je lui ai donné tout ce que j’avais à donner.

Sobres célébrations

Après la victoire de Woods, les sourires étaient nombreux au sein de l’équipe IPT. Les célébrations ont toutefois été sobres, même si c’était jour de repos le lendemain.

On a fait un toast à la victoire de Mike et 15 minutes plus tard, tout le monde était dans sa chambre, a avoué Hugo Houle, coéquipier de Woods. La course est tellement exigeante maintenant, il n’y a pas de grandes célébrations.

On est contents d’avoir gagné une étape, mais reste qu’on n’a pas la moitié du Tour de fait, ajoute Boivin. C’est extrêmement demandant.

Chose certaine, cette victoire enlève une certaine pression à l’équipe israélo-canadienne, dont l’objectif principal était de remporter une étape.

« Mes boss sont plus détendus, donc ma vie est plus agréable ! Blague à part, ça enlève de la pression sur tout le monde dans l’équipe. Ça permet d’être un peu plus serein, ça enlève un poids sur les épaules. On va pouvoir courir plus librement et souvent, ça donne de meilleures performances. » — Une citation de Hugo Houle, membre de l’équipe Israël-PremierTech

Les occasions d’attaquer seront nombreuses dans les prochains jours, selon Houle. La course va être beaucoup plus ouverte. Il y aura plus d’échappées qui vont se rendre au bout, à l’image de ce qu’était le Giro cette année.

Et mardi sera fort probablement une de ces occasions.

Pour moi, mardi, l’échappée va aller au bout, et jeudi aussi, a reconnu Houle. On a vu au puy de Dôme que les équipes commencent à être fatiguées. Elles n’ont pas intérêt à brûler leur effectif avant les Alpes.

Ces étapes sont excellentes pour moi, a poursuivi Houle. On va essayer de bouger, d’être devant. C’est clair que les étapes 10 et 12, ça fait longtemps que je les ai cochées, mais une bonne partie du peloton sait que mardi, il y a un coup à jouer. On sera plusieurs à avoir la même idée. Il faut flairer le bon coup.

La bataille sera ardue et probablement longue pour réussir à prendre le bon coup lors de cette 10e étape.