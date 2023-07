Opoku arrive à point au CF Montréal

Acquis du LAFC mercredi dernier, Opoku ne se fait pas d’illusions quant à la tâche dont il devra s’acquitter.

Je veux aider l’équipe et, essentiellement, marquer des buts , a-t-il souligné.

[Il apportera] de la vitesse, de la profondeur, peut-être aussi des actions un contre un, a énuméré l’entraîneur-chef du CF Montréal, Hernan Losada. On manque un peu de cela, surtout lorsqu’on affronte des équipes qui descendent profondément en bloc. On a besoin de quelqu’un pour casser cette organisation défensive. J’espère qu’il pourra nous aider.

Le fringant attaquant de 21 ans semblait très enthousiaste de la transaction l’ayant fait passer de la Californie à la Belle Province. Coincé notamment derrière Denis Bouanga et Carlos Vela dans la hiérarchie des attaquants du LAFC, Opoku devrait voir son rôle croître au sein d’une équipe qui a été blanchie 11 fois en 21 matchs de MLS depuis le début de la saison. Depuis son arrivée dans la ligue en 2020, il a disputé 60 matchs de saison régulière, dont 35 comme partant. Il totalise neuf buts et sept passes décisives.

C’est une grande étape pour moi et pour ma carrière, a-t-il indiqué. En tant que jeune joueur, tu veux toujours avancer. Et je sais que c’est une belle occasion de franchir un pas de plus.

Le Ghanéen a toutefois apprécié de côtoyer quelques-unes des plus grandes vedettes de la MLS pour entamer sa carrière, dont Vela, ancienne gloire de l'équipe nationale du Mexique.

C’est toujours bien de pouvoir jouer aux côtés de joueurs comme Carlos Vela. J’apprends d’eux. J’ai été inspiré par Carlos et je suis maintenant ici pour être inspirant à mon tour , soutient-il.

Opoku pourrait avoir l’occasion de disputer ses premières minutes dans son nouvel uniforme dès mercredi, alors que le CF Montréal sera à Chicago pour y affronter le Fire. Losada a gardé le mystère sur ses plans pour le nouveau venu. Il ne semblait toutefois pas vouloir brusquer les choses.

Avant de s’entraîner aujourd’hui, il n’avait pas touché un ballon depuis mardi passé, lors d’un match du LAFC. Six jours. Avec le stress d’un changement d’équipe et de pays… On garde donc ça tranquille pour l’instant et on verra comment il se sent demain.

Jouer avec le feu

Le CF Montréal joue contre le Fire mercredi, mais joue avec le feu depuis trois rencontres.

La léthargie de l’équipe tombe à un bien mauvais moment. Elle occupe présentement le neuvième rang de l’Est (8-2-11, 26 pts), le dernier donnant accès au nouveau tournoi de la dernière chance de la MLS. Derrière elle, quatre équipes, dont le Fire, ont également 26 points. Une défaite mercredi pourrait être très coûteuse pour la troupe de Losada, d’où l’importance de retrouver rapidement le fond des filets adverses.

Nous devons être plus créatifs, moi le premier, a avoué Mason Toye. Je dois en faire plus, courir, décocher des tirs et être plus agressif. Nous n’avons pas été assez bons à nos trois derniers matchs et nous n’avons pas généré assez d’occasions de marquer. […] Il faut attaquer davantage, être plus agressifs et décisifs. Nous attendons que nos coéquipiers créent quelque chose, mais nous devons mettre la pression sur nos propres épaules et créer par nous-mêmes.

Et si un duel face à la cinquième pire défense de la MLS cette saison peut sembler une belle occasion de redémarrer le compteur de buts, Losada émet une mise en garde.

Avec leur nouvel entraîneur [Frank Klopas, ancien instructeur de l’Impact promu par le Fire le 8 mai dernier], ç’a beaucoup changé. Le jeu est beaucoup plus serré, beaucoup plus organisé. Lors des derniers matchs, ils n’ont pas accordé beaucoup de buts. Ce sera un match difficile , souligne-t-il.

En défense, les Montréalais devront freiner Kei Kamara, qui était dans leurs rangs l’an dernier. Ce dernier avait publiquement exigé d’être échangé avant le début du camp d’entraînement du CF Montréal en janvier. Il avait finalement dû se rapporter au camp, mais le différend avait continué à se déployer dans les médias.

Depuis qu'il a changé d’adresse, le vétéran de 38 ans a obtenu cinq buts en 18 matchs, dont 10 départs.

Il est un joueur fantastique. Il nous prouve que l’âge n’est qu’un chiffre. Nous savons que ce ne sera pas un match facile à Chicago et il ne nous rendra pas la vie facile. En espérant que nous puissions le limiter , a mentionné Toye.