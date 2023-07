Le Britannique Lando Norris a fait plaisir au public venu en grand nombre au circuit de Silverstone en rappelant McLaren au bon souvenir de tous. Il a fini sur le podium, en 2e place, et son coéquipier Oscar Piastri a fini 4e.

Il a remarquablement tiré parti des améliorations apportées à la McLaren MCL60 particulièrement véloce dans les virages rapides du circuit britannique pour montrer qu’il n'avait rien perdu de son coup de volant et qu’il avait des nerfs d’acier.

Lando Norris, le pilote du jour à Silverstone Photo : Getty Images / Dan Mullan

Au chrono, le pilote de Bristol a fait presque jeu égal avec Max Verstappen en qualification, 24 centièmes les séparant, pour s’offrir une place sur la première ligne de la grille. Ils ont été les deux seuls à tourner dans les 86 secondes au tour.

Encore fallait-il confirmer en course. Ce qu’il a fait. Norris n’a pas craint de défier le Néerlandais, hésitant au départ. Le Britannique de 23 ans a pris sans trembler les commandes du grand prix qu'il a mené pendant quatre tours avant que Verstappen ne récupère son bien, aidé par son système de réduction de la traînée (DRS).

Lando Norris dépasse Max Verstappen au départ. Photo : Getty Images / Mark Thompson

Norris a ensuite tenu tête à son idole de jeunesse, Lewis Hamilton, pour se maintenir en 2e position après l’intervention de la voiture de sécurité. Du 30e au 52e tour, il l'a eu dans ses rétroviseurs et n'a pas bronché. Ce qui n’était pas évident, car Hamilton avait des pneus tendres et Norris des pneus durs, plus résistants, mais moins adhérents.

Norris aurait préféré des pneus tendres, et l’a dit par radio, mais l’équipe McLaren avait déjà choisi de lui installer des pneus durs quand il est entré aux puits. Norris a eu la tâche difficile de défendre sa 2e place devant Hamilton, insistant, mais respectueux. On connaît l’amitié entre les deux pilotes, Hamilton étant comme un grand frère pour Norris.

Après la course, comblé par sa deuxième place, Lando Norris a blagué sur le choix pneumatique de l’équipe.

Je ne sais pas pourquoi ils ont mis des pneus durs, ils sont encore néophytes dans certains domaines, a-t-il lancé. À moins qu’ils aient voulu me rendre la vie difficile.

Max Verstappen félicite Lando Norris après la séance de qualification du Grand Prix de Grande-Bretagne. Photo : Getty Images / Mark Thompson

La F1 doit miser sur des pilotes comme Lando Norris, encore frais dans ses commentaires, espiègle avec les médias, presque enfantin dans son comportement hors-piste et terriblement efficace en piste.

Le public, invité à voter pour le pilote du jour, ne s’est pas trompé. Norris a reçu 45 % de votes. Jamais n'avait-on vu un score aussi élevé depuis que le vote existe. Et dans les analyses de la presse spécialisée, il a reçu des notes parfaites.

Une remarquable performance d’un des pilotes les plus sympathiques du plateau qui aura demain élargi considérablement sa base d’admirateurs , peut-on lire sur le web.

Question de personnalité, vous me direz.

La clé du cadenas

Lance Stroll ne sera jamais Lando Norris, dans son style de pilotage, dans son attitude, dans sa relation avec les médias. Le Québécois n’approche pas la course automobile de la même façon.

Lance Stroll Photo : Reuters / RICARDO MORAES

Privilégié, il l’est et il le sait, sa place étant cadenassée dans l’équipe, et seul son père a la clé. Ça le rend imperméable aux critiques, presque indifférent. On a été surpris qu’il prenne position après la mort du jeune pilote néerlandais Dilano van’t Hoff à Spa dans des conditions météo atroces.

Ça me brise le cœur, il faut des changements , a-t-il tenu à dire dans des mots qui ont fait mouche. Ses propos ont d’ailleurs été relayés par la presse spécialisée, qui ne s’intéresse généralement plus vraiment à lui.

Mais son attitude nonchalante ne veut pas dire qu’il se contente de se balader en piste.

Encore ce week-end, il s’est battu avec le Français Pierre Gasly de l'équipe française Alpine et a gagné ses deux combats au culot. La première fois au 44e tour en réussissant à dépasser l’Alpine en mettant les quatre roues hors-piste, alors qu’il avait un léger avantage dans le virage.

La direction de course a estimé que Gasly l’avait forcé à éviter un accrochage, et ne l’a pas pénalisé.

Lance Stroll dépasse Pierre Gasly au 44e tour en sortant de piste. Il n'a pas été pénalisé. Photo : TSN / Formula One

Deux tours plus tard, Gasly avait cette fois l’avantage sur l’Aston Martin, et a encore obligé Stroll à sortir des limites de la piste, mais, cette fois, il y avait un boudin (rouge) de vibreur à éviter. Pour ne pas endommager sa monoplace, le pilote canadien a eu le réflexe de se rabattre sur celle du Français, les roues se sont touchées et la suspension arrière de l’Alpine n'a pas résisté pas au contact.

Lance Stroll se rabat sur l'Alpine de Pierre Gasly pour éviter le boudin du vibreur. Photo : TSN / Formula One

Gasly hors course, Stroll a pu continuer et terminer le GP au 11e rang, mais a été pénalisé d’un ajout de cinq secondes sur son temps d’arrivée, ce qui l'a fait glisser à la 14e place. Un pilote qui sort de piste doit revenir en piste de façon sécuritaire.

Plutôt que de perdre le combat en jouant la prudence et en levant le pied, Stroll a choisi de résister. Mauvais réflexe? Délicat de lui en faire le reproche. Si Gasly avait pu continuer, la direction de course aurait-elle pris la même décision? Après la course, le Québécois s’est défendu :

Il m’a sorti deux fois quand je tentais de le dépasser. Dites-moi pourquoi c’est moi qu’on pénalise?

Enfin, on a senti dans son analyse de l'incident un soupçon d'impatience. Lance Stroll aurait tout intérêt à montrer plus souvent qu’il tient à garder sa place en F1.

Hollywood s'invite en F1

Le passage à Silverstone ce week-end de l'acteur américain Brad Pritt a été remarqué. La vedette de 59 ans fait partie d'une production cinématographie d'envergure dont l'histoire a lieu dans l'univers de la F1 et l'équipe a profité du Grand Prix de Grande-Bretagne pour tourner quelques scènes.

Le garage de l'équipe APXGP et du personnage Sonny Hayes (interprété par Brad Pitt) Photo : Twitter / Thomas Maher

Il était assez troublant de voir à côté du garage Ferrari celui de l'équipe fictive, APXGP, dont les installations n’avaient rien à envier à celles des vraies équipes. Résultat d’un gros travail de repérage en amont pour arriver à ce degré de réalisme.

Brad Pitt a pu faire des tours de piste sur le circuit de Silverstone dans la monoplace construite pour l’occasion, une F2 déguisée en F1, après avoir fait ses devoirs dans une école de pilotage en France.

Brad Pitt et Damson Idris en tournage à Silverstone pendant le Grand Prix de Grande-Bretagne Photo : Getty Images / Dan Mullan

L’entrevue qu'il a donnée à l’ancien pilote, devenu analyste, Martin Brundle pour Sky montre que l’Américain a un réel intérêt pour la F1 et une vraie admiration pour les pilotes et leurs efforts en piste.

Brad Pitt en entrevue pour Sky Sports avec Martin Brundle Photo : TSN / Formula One

Le travail sur le terrain de l'équipe de tournage d'APXGP rappelait une autre production cinématographique, celle du film Grand Prix de 1966. Le meilleur film sur la F1 réalisé à ce jour.

Espérons que le résultat sur grand écran sera à la hauteur des moyens mis à disposition à Silverstone ce week-end pour réaliser les séquences de course de ce long métrage. Si en effet le film est réussi, la F1 en sortira gagnante, ce qu'espère Liberty Media, l'entreprise américaine qui détient les droits du grand cirque.

Comme je l’ai déjà écrit, la F1 aura beau ouvrir ses portes pour des productions télévisuelles et cinématographiques, elle doit d'abord convaincre par la qualité de son produit, et ce produit, c'est ce qu’elle offre en piste. C’est précisément ce qui s’est passé à Silverstone.