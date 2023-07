Stephens, qui est originaire de Peterborough, en Ontario, a marqué 20 buts et amassé 21 mentions d'aide en 68 rencontres avec le Rocket de Laval en 2022-2023, en plus de purger 49 minutes de punition.

Le joueur de centre de 26 ans a disputé jusqu'ici un total de 72 matchs au cours de sa carrière dans la LNH, avec le Lightning de Tampa Bay et les Red Wings de Detroit, amassant 13 points (3-10).

L'attaquant de 5 pi 11 po (1,80 m) et 197 lb (89 kg) a aussi obtenu 57 buts et 68 mentions d'assistance en 203 rencontres dans la Ligue américaine de hockey avec le Crunch de Syracuse et le Rocket.

Stephens a été sélectionné au deuxième tour, 33e au total, par le Lightning lors de la séance de repêchage de la LNH en 2015.