Keys mate Andreeva et file en quarts de finale

Bousculée pendant une manche et demie par la jeune Mirra Andreeva, Madison Keys a trouvé la solution pour se qualifier pour les quarts de finale du tournoi de Wimbledon, lundi, en trois manches de 3-6, 7-6 (7/4) et 6-2.

La jeune Russe de 16 ans avait le visage fermé et presque boudeur en serrant la main de l'Américaine à la fin du match, mais elle aura sans doute beaucoup à apprendre en analysant le déroulement.

Huit ans après avoir atteint ce stade de la compétition sur le gazon londonien, Keys, qui a aussi à son palmarès une finale des Internationaux des États-Unis en 2017 et des demi-finales en Australie (2015 et 2022), à Roland-Garros (2018) et à Flushing Meadows (2018), a fait parler son expérience.

Je savais qu'en restant dans le match, à un moment toutes mes années sur le circuit finiraient par payer , a-t-elle expliqué après la rencontre.

C'est un vrai défi que lui a proposé Andreeva, avec sa première balle efficace et sa science du contre pour remporter la première manche.

Il s'agissait de la première manche perdue cette saison sur gazon par Keys, qui avait été sacrée la semaine dernière à Eastbourne pour la deuxième fois de sa carrière.

Alliant puissance et précision, Andreeva s'est encore détachée à la deuxième manche pour mener 4-1 avec une balle de bris en main.

Mais Keys, avec un meilleur pourcentage de premières balles, en arrivant enfin à placer ses coups droits dévastateurs et en venant davantage au filet, s'est relancée.

Le jeu décisif de cette seconde manche a été très indécis. Avec un mini-bris pour mener 5-4 avec ses deux services à suivre, Keys a égalisé à une manche partout.

La troisième manche n'était pas forcément une bonne nouvelle pour Andreeva, passée par trois tours de qualification avant d'entrer dans le tableau. Le bris rapide de l'Américaine, pour mener 3-0, a sans doute porté un coup au moral de la jeune Russe, qui a semblé émoussée et presque fataliste en fin de match.

Elle n'a eu qu'une occasion de bris, qu'elle a laissée filer.

Keys affrontera au prochain tour la no 2 mondiale bélarusse, Aryna Sabalenka, ou la Russe Ekaterina Alexandrova.

Par ailleurs, la championne en titre du tournoi, Elena Rybakina, a profité de l'abandon de sa rivale, la Brésilienne Beatriz Haddad Maia. La Russe menait 4-1 en première manche pour se qualifier pour les quarts de finale. Haddad Maia, 13e tête de série, s'est retirée en raison d'une blessure à un pied.