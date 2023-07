Guillaume Ouellet en bronze aux mondiaux de para-athlétisme

Le Québécois de 36 ans, de Sorel-Tracy, a terminé avec un chrono de 15 min 22 s 85/100.

Le para-athlète malvoyant a partagé le podium avec l'Australien Jaryd Clifford, qui a fini 2e (15:18,23), et le gagnant, l'Espagnol Yassine Ouhdadi El Ataby (15:16,97). Sept para-athlètes participaient à cette finale.

Aux mondiaux de Dubaï, en 2019, Ouellet avait abouti au pied du podium avec un temps de 14:45,63.

Quelques semaines auparavant, dans la même épreuve, il avait reçu la médaille d’or aux Jeux parapanaméricains de Lima.

Radio-Canada Sports présente en webdiffusion les Championnats du monde de para-athlétisme ce lundi à compter de 12 h 30 (HAE).

Je suis évidemment heureux du résultat et de la médaille qui vient avec. Mais au-delà de ça, je suis content de la manière dont j’ai couru. C’est vraiment un beau moment , a-t-il mentionné en entrevue après la course.

Ç’a été une course quand même bizarre. Je ne suis pas vraiment habitué à courir de cette façon. Après avoir été premier pendant quelques secondes, je me suis fait rattraper, mais je suis demeuré près du groupe de tête avec John Lokedi et j’ai accéléré au maximum dans les 100 derniers mètres , a expliqué Ouellet.

À un an des Jeux paralympiques de Paris, l’athlète de 36 ans ne pouvait demander une meilleure préparation pour ce grand rendez-vous.

Ce sera presque un copier-coller l’an prochain, sauf que ce sera un peu plus tard dans la saison. Je suis content d’avoir pu vivre le voyagement et le décalage horaire cette semaine. Les conditions seront sensiblement les mêmes aux Jeux paralympiques et je vois que ma recette est bonne. C’est la meilleure pratique possible pour l’année prochaine , a-t-il conclu.

Un nouveau record canadien chez les femmes

La Canadienne termine à la 3e position à l'épreuve du 100 m féminin dans la catégorie T13 aux Championnats du monde de para-athlétisme de Paris. (Images : World Para Athletics)

L'Ontarienne Bianca Borgella a aussi décroché le bronze au 100 m T13 chez les femmes. Avec un chrono de 12,16, elle a été devancée par l'Espagnole Adiaratou Iglesias (11,99) et Lamiya Valyeva de l'Azerbaïdjan (11,99).

Lors des demi-finales, Borgella a établi un nouveau record canadien en courant le 100 m en 12,03.

Le prochain Québécois en action aux Championnats du monde de para-athlétisme sera Brent Lakatos. Il participera au 500 m chez les T53 le 11 juillet. Anthony Bouchard (400 m T52) sera également de la partie pour une première course le jeudi 13 juillet.