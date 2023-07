Le parcours du Canada à la Gold Cup de la CONCACAF s’est terminé dimanche en quarts de finale alors que les États-Unis ont battu les Canadiens 3-2 aux tirs au but après un match nul de 2-2.

Aucun but n’avait été inscrit avant la 88e minute de jeu et c’est l’Américain Brandon Vazquez qui a ouvert le bal avec une belle déviation de la tête.

Steven Vitoria et Jacob Shaffelburg avaient donné l’avance au Canada en temps supplémentaire, mais le défenseur Scott Kennedy a inscrit un but dans son propre filet, égalisant la marque 2-2.

Lors des tirs au but, Kamal Miller et Jacen Russell-Rowe ont pu déjouer le gardien américain Matt Turner. Ils ont toutefois été les seuls buteurs pour le Canada alors que Cade Cowell, Gianluca Busio et Jesus Fereira ont déjoué le portier canadien.

Le gagnant du duel de mercredi opposant les États-Unis au Panama passera en finale du tournoi. Le Mexique et la Jamaïque s'affrontent dans l'autre demi-finale.

Les Américains ont atteint les demi-finales de la Gold Cup pour une douzième fois de suite depuis qu'ils ont été éliminés en quarts de finale en 2000.

Plus tôt dans la journée, la Jamaïque a blanchi le Guatemala 1-0 grâce à un but d'Amari'i Bell, à la 51e minute. Le défenseur a fait mouche après avoir accepté une passe de Demarai Gray.