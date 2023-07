Verstappen remporte le GP de Grande-Bretagne devant Norris et Hamilton

Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) a décroché sa huitième victoire de la saison, dimanche au Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone où il a devancé les Britanniques Lando Norris (McLaren) et Lewis Hamilton (Mercedes-Benz).

Le double champion du monde en titre a encore survolé la course malgré un départ moyen et continue de creuser l'écart au classement des pilotes.

Verstappen a eu fort à faire au départ alors qu'il a admis avoir fait patiner ses pneus, Lando Norris dans sa McLaren en a profité et a pris les devants au grand plaisir du public venu en grand nombre.

Cela n'a pas été facile. Je n'ai pas réalisé un bon départ, il a fallu se battre pour reprendre la première place, mais après tout s'est mis en place , a expliqué Verstappen.

Lando Norris dépasse Max Verstappen au départ. Photo : Getty Images / Mark Thompson

Il a fallu attendre le 5e tour pour que le Néerlandais reprenne le commandement de la course, aidé par son système de réduction de traînée (DRS).

Il a ensuite contrôlé la course jusqu'à l'arrivée à la fin du 52e tour, malgré la sortie de la voiture de sécurité au 33e tour. Son impeccable relance lui a permis de s'éloigner de Norris et de finir la course seul en avant.

C'était la 11e victoire d'affilée de l'équipe Red Bull.

Norris a offert une superbe oppositon à Verstappen et à Lewis Hamilton, qui a fini 3e.

Lando Norris, le pilote du jour à Silverstone Photo : Getty Images / Dan Mullan

Le Britannique a non seulement fini 2e, mais il a été nommé le pilote du jour par le public, avec un pourcentage impressionnant de 45% des votes. Son coéquipier Oscar Piastri a fini au 4e rang.

C'est le plus beau podium de ma carrière, surtout ici à domicile, a réagi Norris, c'est vraiment un moment très spécial. Mon coeur battait plus fort que d'habitude quand j'étais en tête. La voiture était vraiment très rapide, l'équipe a fait un super travail.

Avec sa 2e place, Norris se rapproche à deux points de Lance Stroll et du 8e rang du classement des pilotes.

Si l'équipe McLaren semble avoir fait un pas en avant, l'équipe Aston Martin a clairement du mal à maintenir le rythme de développement des autres équipes.

En déficit de performance, Fernando Alonso a fini 7e et Lance Stroll 11e, mais une pénalité de 5 secondes l'a relégué en 14e place.

Brad Pitt et l'équipe APXGP sur la grille de départ

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Brad Pitt sur la grille de départ du Grand Prix de Grande-Bretagne Photo : Getty Images / Ryan Pierse

Sur la grille de départ, le public a pu voir l'acteur Brad Pitt jouer son rôle de pilote de F1 pour le film qu'il est en train de tourner. En combinaison, il a donné une entrevue télévisée à côté de sa monoplace alors que l'équipe APXGP procédait aux derniers préparatifs avant le départ.

Le réalisme était troublant, preuve que l'équipe de tournage avait très bien étudié les gestes des équipes de F1.

L'acteur américain et son coéquipier, l'acteur Damson Idris, ont aussi participé aux cérémonies d'avant course.

Les acteurs Brad Pitt et Damson Idris écoutent l'hymne national avec les autres pilotes avant le Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone Photo : Getty Images / Dan Mullan

Classement du Grand Prix de Grande-Bretagne:

1.Max Verstappen (NED/Red Bull) les 306,198 km en 1 h 25:16,938

2.Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes-Benz) à 3,798 secondes

3.Lewis Hamilton (GBR/Mercedes-Benz) à 6,783

4.Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes-Benz) à 7,776

5.George Russell (GBR/Mercedes-Benz) à 11,206

6.Sergio Pérez (MEX/Red Bull) à 12,882

7.Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes-Benz) à 17,193

8.Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes-Benz) à 17,878

9.Charles Leclerc (MON/Ferrari) à 18,689

10.Carlos Sainz fils (ESP/Ferrari) à 19,448

11.Logan Sargeant (USA/Williams-Mercedes-Benz) à 23,632

12.Valtteri Bottas (FIN/Sauber Alfa Romeo-Ferrari) à 25,830

13.Nico Hülkenberg (GER/Haas-Ferrari) à 26,663

14.Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes-Benz) à 27,483 (pénalité de 5 secondes)

15.Zhou Guanyu (CHN/Sauber Alfa Romeo-Ferrari) à 29,820

16.Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Red Bull) à 31,225

17.Nyck de Vries (NED/AlphaTauri-Red Bull) à 33,128

18.Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) à 6 tours

Meilleur tour en course:

Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:30,275 au 42e tour (moyenne: 186,430 km/h)

Abandons: