Shapovalov, 29e raquette mondiale et 26e tête de série, avait pourtant bien entamé la rencontre. Il a profité de sa seule balle de bris au premier acte afin de se détacher de son adversaire, qui a obtenu 12 fautes directes lors de la manche.

Impressionnant au service lors de sa rencontre précédente face au Britannique Liam Broady, Shapovalov a continué sur sa lancée. Il a obtenu six as et gagné 15 des 17 échanges initiés sur sa première balle de service.

L’Ontarien n’a pu rappliquer en deuxième manche: il a réussi seulement un as et commis deux doubles fautes. Safiullin a quant à lui obtenu 15 coups gagnants et brisé son rival au sixième jeu, se créant ainsi la séparation nécessaire pour s’emparer du second acte.

Les choses se sont envenimées pour Shapovalov lors de la troisième manche. Ses six doubles fautes et ses 15 fautes directes ont permis à Safiullin de prendre l’avance dans le duel.

Le Russe a conclu le travail au quatrième acte. Malgré un léger regain de vie de Shapovalov, Safiullin l’a brisé au sixième jeu pour filer vers la victoire.

Safiullin affrontera l’Italien Jannik Sinner ou le Colombien Daniel Elahi Galán.

Tiafoe dominé par Dimitrov

Un deuxième joueur du top 10 se voit montrer la porte du tournoi de Wimbledon. Frances Tiafoe, 10e raquette mondiale, a sèchement été vaincu 6-2, 6-3, 6-2 par le Bulgare Grigor Dimitrov lors de leur rencontre de troisième tour.

Le Bulgare de 32 ans affrontera le Danois Holger Rune, sixième joueur mondial, pour une place en quarts de finale.

Demi-finaliste à Wimbledon en 2014, Dimitrov n'avait atteint les huitièmes de finale du tournoi londonien qu'une seule fois depuis, en 2017.

Le Bulgare avait rapidement pris l'avantage sur Tiafoe dès samedi, mais le début d’une averse de pluie en fin de journée alors qu'il menait 6-2, 6-3, 1-2 l'avait empêché de conclure.