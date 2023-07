Les Canadiennes joueront pour le bronze à l’AmeriCup

En retard 39-29 à la mi-temps, les Canadiennes ont joué une excellente deuxième demie. Elles menaient même 63-62 avec trois minutes à faire au match.

Les États-Unis vont affronter le Brésil en finale, qui a battu Porto Rico dans l’autre demi-finale.

Le duel Canada-Porto Rico aura lieu dimanche.

Kayla Alexander a été la plus productive du côté canadien, avec 17 points et 9 rebonds. Nirra Fields a ajouté 16 points et Aaliya Edwards, 14 points et 11 rebonds.

La Québécoise Cassandre Prosper a également participé avec 12 points et 6 rebonds. Elle a réussi 6 de ses 9 tirs, tous de l’intérieur de la ligne de trois points.

Lauren Betts a été la meilleure pointeuse pour les États-Unis, avec 12 points, soit un de plus que Rickea Jackson et deux de plus qu’Angel Reese. Reese a aussi ajouté 13 rebonds.