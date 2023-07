Déjà des records aux mondiaux de para athlétisme

L'Ouzbèke Asila Mirzayorova a battu dimanche deux records des Championnats du monde dans l'épreuve de saut en longueur dames catégorie T11 (déficience visuelle).

Médaillée d'argent aux Jeux paralympiques de 2021, l'athlète de 24 ans a d'abord battu un record détenu depuis 2015 avec un saut à 5,08 m. L'ancienne marque était de 5,04 m.

Elle a ensuite amélioré la marque quelques minutes plus tard à 5,13 m. Folle de joie, Mirzayorova s'est jetée dans les bras de son guide. Il n'y avait pas de Canadienne en finale.

Asila Mirzayorova dans les bras de son guide aux Championnats du monde de Paris Photo : Getty Images / Matthias Hangst

Radio-Canada Sports présente en webdiffusion les Championnats du monde de para-athlétisme. Pour ne rien manquer, consultez notre horaire de webdiffusion.

Peu de temps avant, sa compatriote Kubaro Khakimova avait déjà offert une première médaille à l'Ouzbhekistan avec une deuxième place au lancer de poids, en catégorie F41, qui regroupe les lanceuses de petite taille.

L'épreuve a été remportée par la Tunisienne Raoua Tlili avec un lancer à 10,15 m. La Canadienne Charlotte Bolton a fini 9e (7,49 m).

Raoua Tlili, trois fois championne paralympique dans la discipline, était la grande favorite, elle qui possède le record du monde (10,55 m). Elle décroche son neuvième titre mondial.

Détenteur du record mondial au lancer du javelot (catégorie F38), le Colombien José Gregorio Lemos s'est cette fois offert le record des mondiaux grâce à un lancer à 58,14 m.

Il a effacé la marque de l'Australien Corey Anderson qui avait atteint les 56,28 m en 2019 à Dubaï. Il n'y avait pas de Canadien en finale.

En demi-finale du 100 m, catégorie T12, l'Américain Noah Malone a de son côté battu le record des mondiaux en 10, 50 s. Il n'y a pas de Canadien inscrit.

Enfin, au lancer du disque en fauteuil catégorie F55, la Mexicaine Rosa Maria Guerrero a remporté la compétition. La Canadienne Sarah Mickey a fini 8e (21,14 m).

Les Championnats du monde se déroulent jusqu'au 17 juillet à Paris au stade Charléty, et s'inscrivent comme une première étape de taille pour le para sport à un an des Jeux olympiques et paralympiques de 2024.

Les athlètes des 107 pays représentés peuvent à l'occasion de ces mondiaux obtenir leur billet pour les Jeux de 2024.