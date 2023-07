Deuxième défaite de suite du CF Montréal au stade Saputo

Le dernier but du CFM remonte à la 27e minute du match du 21 juin, contre Nashville. Montréal n’a donc pas marqué lors des 333 dernières minutes de jeu.

Le CF Montréal s'incline face à l'Atlanta United FC. Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

Le seul but a été orchestré, sans surprise, par les deux joueurs les plus menaçants de cette rencontre. À la 54e minute, le coup franc de Thiago Almada a frappé le poteau à la gauche de Jonathan Sirois, avant d’être récupéré par Brooks Lennon qui a marqué sans difficulté dans un filet ouvert.

Un coup franc a ensuite été accordé à la suite d’un carton jaune de Rudy Camacho, tout juste à l’extérieur de la surface de réparation. Le défenseur français sera d’ailleurs suspendu pour le prochain match, mercredi, en raison d’une accumulation de cartons jaunes.

Quelques minutes plus tard, la foule a eu un peu de quoi se réjouir. À la 80e minute, George Campbell a soulevé les partisans avec une puissante frappe, mais celle-ci a raté de peu le coin supérieur.

Ce fut l’une des rares occasions du CFM lors de la deuxième période.

Peu sollicité, le gardien Jonathan Sirois s’est tout de même imposé dans les arrêts de jeu devant le très rapide Almada, en plongeant à sa gauche et en bloquant sa frappe.

La frustration s’est ensuite emparée des partisans dans les dernières minutes du match, projetant des objets sur le terrain. La foule était mécontente des décisions de l’arbitre en chef. La rencontre s’est d’ailleurs terminée sous les huées.

Une première période sans histoire

Brooks Lennon a été le plus menaçant de la première mi-temps. À la 27e minute, il a eu tout son temps pour prendre un tir, tout juste à l’extérieur de la surface, mais la défense du CFM a bloqué le ballon.

Sunusi Ibrahim a obtenu à son tour une occasion d'inscrire un but, sur une belle passe de George Campbell. L’attaquant du CFM a décoché de la droite, en course, avec un couvreur sur le dos, et ça a raté de peu.

Le CFM a tenté de s'inscrire à la feuille de pointage de nouveau deux minutes plus tard. Duke Bryce a tenté de surprendre le gardien Guzan qui a plongé à sa gauche pour bloquer la frappe.

La meilleure chance de la première période appartient à Atlanta. À la 34e minute, Thiago Almada a servi une superbe passe à son coéquipier Lennon, encore lui, qui s'est retrouvé seul sur le flanc droit, devant Sirois, mais sa frappe a raté le cadre.

Le capitaine Samuel Piette était de retour dans la formation, lui qui était absent depuis le 1er avril en raison d’une blessure à la jambe gauche. Il n’a toutefois pas été utilisé par Hernàn Losada.

Le nouveau venu, le Ghanéen Kwadwo Mahla Opoku n’est toujours pas arrivé à Montréal. Il est d’ailleurs attendu dans les prochains jours.

Mathieu Choinière a raté un troisième match de suite, en raison d’une blessure à la cheville droite. Il n’était pas en uniforme et regardait la rencontre depuis la loge de l’équipe.

Zachary Brault-Guillard (Canada) et Aaron Herrera (Guatemala) étaient toujours absents, puisqu'ils participent à la Gold Cup.

Le CF Montréal disputera son prochain match, mercredi, à Chicago contre le Fire.