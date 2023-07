Une médaille de bronze pour Kamylle Frenette à Montréal

Samedi, la para-athlète a remporté la médaille de bronze dans la catégorie PTS5 devant sa famille et ses amis qui s’étaient déplacés à Montréal pour l’encourager.

Frenette a complété le parcours, qu’elle affectionne particulièrement, en 1 h 05 min 05 s. L'athlète, originaire de Dieppe au Nouveau-Brunswick, a été devancée par l’Américaine Grace Norman (1:03:06) et la Britannique Lauren Steadman (1:05:05)

Aujourd'hui, il s'agissait d'exécuter le plan, et j'ai l'impression d'avoir fait ce qui est une grande victoire , a déclaré Frenette. Je me suis surpris à la natation et j'ai raté le vélo, mais j'ai réussi à réduire un peu l'écart à la course.

En entrevue à Radio-Canada Sports cette semaine, l’Acadienne avouait qu’elle visait un top 5, et qu’un podium serait la cerise sur le sundae . Elle pourra d’autant plus célébrer sa médaille de bronze puisqu’elle fêtera ses 27 ans dans quatre jours.

Kamylle Frenette avait terminé 3e lors des derniers Championnats du monde de triathlon et 4e lors des Jeux paralympiques de Tokyo.

Une médaille canadienne chez les hommes

L’Albertain Stefan Daniel a quant à lui remporté l’épreuve PTS5 en 57 min 24 s, devant l’Américain Chris Hammer (57:37) et le Brésilien Ronan Cordeiro (57:42).

Je suis heureux d'avoir remporté une victoire et de bien commencer ma (période) de qualification pour Paris 2024 , a déclaré Daniel, qui est originaire de Calgary. La course a été assez difficile aujourd'hui. Je savais que la chaleur et l'humidité seraient un facteur important.

Le Montréalais Hicham Boufekane a terminé 6e du PTS3 masculin. Il pratique le triathlon depuis deux ans seulement. Il a pris sa retraite de la paranatation en 2019.