Le lanceur partant Matt Manning (3-1) a œuvré pendant six manches et deux tiers. Il a accordé trois buts sur balles et a retiré cinq frappeurs sur des prises. Il a été retiré de la rencontre après avoir accordé un but sur balles à Cavan Biggio après deux retraits en début de septième manche.

Jason Foley a été parfait pendant une manche et un tiers, puis Alex Lange a retiré les frappeurs dans l'ordre en neuvième manche. Lange a été crédité d'un 13e sauvetage cette saison.

Vladimir Guerrero fils a cogné un roulant au troisième but pour le dernier retrait de la rencontre.

Manning a été aidé par deux jeux défensifs spectaculaires. Le voltigeur de droite Kerry Carpenter a glissé pour capter une balle frappée en flèche par Guerrero dans le territoire des fausses balles en quatrième manche. Puis, l'arrêt-court Javier Baez a couru pour capter un ballon de Bo Bichette au champ gauche.

Les Tigers ont inscrit leurs deux points en première manche. Riley Greene a marqué sur un double de Spencer Torkelson. Puis Torkelson a croisé le marbre sur un triple de Carpenter.

Les insuccès à l'attaque des Blue Jays ont gâché une autre bonne sortie de Kevin Gausman (7-5). L'as lanceur des Jays a accordé deux points, cinq coups sûrs et deux buts sur balles en six manches de travail. Il a réussi sept retraits sur des prises.

Avant la rencontre, les Blue Jays avaient placé le nom du voltigeur George Springer sur la liste des joueurs en congé de paternité et rappelé Nathan Lukes de leur club-école du niveau AAA.