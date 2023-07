La pluie a interrompu les matchs de la sixième journée des Internationaux de Grande-Bretagne à Wimbledon, samedi. Seules les parties programmées sur le court central et le terrain no 1, couverts, ont pu se dérouler normalement.

Deux rencontres du troisième tour du simple dames se sont terminées avant l'interruption.

La Brésilienne Beatriz Haddad Maia (13e au monde) s'est qualifiée pour les huitièmes de finale et la Russe Ekaterina Alexandrova (22e) en a fait autant.

Sur le court central et sur le terrain no 1, les matchs de troisième tour ont commencé.

Le Russe Daniil Medvedev (3e) affronte le Hongrois Marton Fucsovics (67e) tandis que sur le court central, Carlos Alcaraz (no 1) se mesure à Nicolas Jarry (28e).

Trois matchs de troisième tour du tableau simples messieurs et dames ont été suspendus : la Tchèque Petra Kvitova (9e) menait 6-3, 4-5 face à la Serbe Natalija Stevanovic (225e et issue des qualifications), l'Américain Tommy Paul (15e) et le Tchèque Jiri Lehecka (37e) étaient à égalité une manche partout et 1-1 dans le troisième, et l'Américain Christopher Eubanks (43e) menait 2-1 face à l'Australen Christopher O'Connell (73e).

Le tournoi de Wimbledon a été fortement perturbé par la pluie durant les trois premiers jours, mais le programme avait repris son cours normal samedi... avant la pluie.