AmeriCup : les Canadiennes affronteront les Américaines en demi-finale

Cinquièmes au classement de la FIBA, les Canadiennes ont eu droit à une belle opposition de la part des Argentines, qui sont 30es au classement mondial. Après trois quarts, elles ne possédaient qu’une mince avance de trois points sur leurs rivales sud-américaines.

Le brio de Nirra Fields, qui a enregistré 22 points et huit rebonds, a été déterminant dans cette victoire des Canadiennes. Ses coéquipières Aaliyah Edwards (13 points et 16 rebonds) et Shay Colley (11 points, 7 rebonds et 7 mentions d’assistance) se sont aussi illustrées.

Julieta Mungo a été la meneuse dans le camp argentin avec une récolte de 12 points.

Les Canadiennes, qui avaient terminé la phase préliminaire au sommet du groupe B avec une fiche de 4-0, sont toujours invaincues depuis le début du tournoi.

Pour leur part, les Américaines ont défait les Colombiennes 68-49 vendredi dans leur match quart de finale. Premières mondiales, elles s’étaient fait surprendre par les Brésiliennes en ronde préliminaire dans le groupe A.

La formation gagnante à l'AmeriCup (à part les États-Unis), obtiendra une place au tournoi de qualification pour les Jeux olympiques de 2024.

Les quatre pays qui suivront au classement auront une autre chance de se qualifier via une compétition régionale.