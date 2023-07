Jay Monahan est de retour comme commissaire de la PGA

Associated Press

Le commissaire du circuit de la PGA, Jay Monahan, effectuera un retour au travail, un peu plus d'un mois après s'être retiré en raison d'une «situation médicale».

Monahan a informé le conseil d'administration, les joueurs et le personnel du circuit qu'il reprendrait ses fonctions le 17 juillet, la semaine de l'Omnium britannique.

Merci pour votre soutien et votre leadership ces dernières semaines, a indiqué Monahan. Avec le soutien de ma famille et grâce à des soins médicaux de classe mondiale, ma santé s'est considérablement améliorée.

Le circuit n'a jamais révélé ce que la situation médicale impliquait.

Monahan avait combattu le circuit LIV pendant environ deux ans, alors que le circuit financé par des fonds saoudiens attirait les meilleurs joueurs de la PGA. Au début juin, Monahan et Yasir Al-Rumayyan, gouverneur du Fonds d'investissement public, ont causé la surprise en annonçant qu'ils travailleraient ensemble.

L'accord de cinq pages a fait craindre une fusion. Monahan avait déclaré que les détails devaient encore être élaborés alors que même le Congrès américain et le département de la Justice étaient impliqués.

Une semaine plus tard, lors de l'Omnium des États-Unis, il a annoncé qu'il se retirait et que deux de ses principaux dirigeants - Ron Price, le directeur de l'exploitation, et Tyler Dennis, le président du circuit de la PGA - s'occuperaient des tâches quotidiennes.

Price et Jimmy Dunne, membre du conseil d'administration, ont accepté de comparaître devant un panel du Sénat chargé d'examiner l'accord, mardi, à Washington.