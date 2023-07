Les Alouettes revampent leur groupe de receveurs en vue du match face aux Lions

Ainsi, lors du dernier entraînement avant que l'équipe ne s'envole pour Vancouver, vendredi, Quartney Davis et Tyler Snead ont pris part aux exercices en compagnie du premier groupe de receveurs, complété par Austin Mack et Keion Julien-Grant, qui ont capté la majeure partie des passes de Cody Fajardo jusqu'ici, et Hergy Mayala.

Jake Harty, inséré dans la formation avant la rencontre face aux Blue Bombers de Winnipeg la semaine dernière, a aussi été utilisé.

L'arrivée de Davis et Snead signifie que Cole Spieker devrait être laissé de côté. L'Américain Walter Fletcher pourrait également écoper, lui qui s'est davantage retrouvé confiné à la deuxième unité.

Davis et Snead avaient fait écarquiller les yeux lors du dernier camp d'entraînement, mais les deux Américains se sont plutôt joints à la formation d'entraînement des Alouettes.

Tyson Philpot, qui souhaitait réintégrer la formation, n'a visiblement pas obtenu le feu vert de l'équipe médicale des Alouettes, alors qu'il s'est de nouveau entraîné avec les autres joueurs dont le nom apparaît sur la liste des blessés pour six matchs.

Il est également possible que ce soit une raison administrative afin de respecter le plafond salarial : un joueur dont le nom est retiré prématurément de cette liste influence la masse salariale de l'équipe.

Le demi William Stanback, indisposé par un virus à l'estomac lors de l'entraînement de mercredi, avait repris son poste aux côtés de Fajardo. Jeshrun Antwi agissait comme second demi à l'attaque.

Les changements à la formation de Jason Maas en vue de cet affrontement contre les Lions de la Colombie-Britannique, dimanche à 19h, ne seront toutefois confirmés qu'au moment du dévoilement de celle-ci, samedi.

Difficile semaine

Avec la canicule, les joueurs des Alouettes ont payé un fort prix pour leur préparation en vue de leur prochaine rencontre. Quelques joueurs ont été incommodés par la chaleur, mais le groupe d'entraîneurs n'a pas diminué la cadence pour autant.

Je suis très fier du travail accompli cette semaine. Je suis au Canada depuis 23 ans et je ne me souviens pas d'avoir vécu deux jours d'affilée aussi chauds. Mais nous n'avons pas raccourci les entraînements, nous n'avons pas diminué notre tâche de travail. Je crois que nous devons un peu souffrir pour tirer le meilleur de nous-mêmes. Ils l'ont fait, sur ce point, c'est mission accomplie , indique Maas.

Une chose est certaine : on ne peut pas remettre en question le niveau d'engagement de nos joueurs , a pour sa part souligné le coordonnateur en défense, Noel Thorpe.

Ce niveau d'engagement s'est poursuivi à la salle de musculation, où les joueurs ont été conviés après les entraînements extérieurs, comme ils le font chaque semaine.

Ils ont pris soin d'eux-mêmes pour leur réhydratation et leur récupération, surtout en tenant compte du fait que nous avons aussi soulevé des poids après ces durs entraînements. C'est bon à voir. Ce sont les fondations d'une équipe gagnante , ajoute Maas.

Les Alouettes (2-1) tenteront dimanche de ne pas accroître l'écart les séparant des Argonauts de Toronto (3-0), qui profitent d'une deuxième semaine de congé depuis le début de la saison.

Je pense que chaque semaine, vous devez oublier la précédente. La semaine dernière, c'était bien d'être à 2-0 : on dormait mieux, tout semblait plus facile. (Après notre défaite), nous nous sommes concentrés sur nous, sur le fait de devenir meilleurs et d'apprécier de nous retrouver ensemble ici. On ne veut pas perdre aucun match, on veut seulement apprendre de ceux-ci , a admis Maas.

Les Lions (3-1) chercheront quant à eux à venger leur revers de 45-24 subi aux mains des Argos, au cours duquel le quart Vernon Adams a été victime de six interceptions.