Ils tenteront évidemment de remporter l’or dans leurs épreuves respectives, mais aussi de décrocher des places de quotas pour le Canada aux Jeux paralympiques de Paris 2024.

Radio-Canada Sports présentera les Championnats du monde de para-athlétisme. Pour ne rien manquer, consultez notre horaire de webdiffusion.

Parmi la délégation canadienne figurent 12 athlètes qui avaient participé aux derniers Jeux paralympiques de Tokyo 2020, un groupe qui avait remporté 8 médailles à ces Jeux.

La coureuse Marissa Papaconstantinou, originaire de Toronto, est de retour et va participer aux épreuves de 100m féminin T64 et de 200 mféminin T64.

De son côté, le coureur Nate Riech, originaire de Victoria, va participer au 1 500 m masculin T38 et tentera de poursuivre sur sa lancée. Il a remporté son premier titre des Championnats du monde en 2019 et il a gagné l’or à Tokyo.

Je m’attends à gagner et rien d’autre. À la fin de la journée, je peux être battu, mais je crois que si j’offre ma meilleure course possible, ce sera bien difficile de me battre , a indiqué Nate Riech dans un communiqué d’Athlétisme Canada.

Les Championnats du monde de para athlétisme en chiffres : Environ 1 350 athlètes

107 pays

12 disciplines : courses, lancers et sauts

25 athlètes canadiens et canadiennes

3 médailles d'or, 2 d'argent et 1 de bronze pour le Canada lors des derniers Championnats du monde en 2019

Pendant 10 jours, les athlètes fouleront la piste et le terrain du Stade Charléty dans les épreuves de lancers, de course et de saut.

Concentration sur les Championnats du monde 2023

Même si nous sommes à un an des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, les organisateurs veulent se concentrer sur le moment présent, soit sur les présents Championnats.

Pour Marie-Amélie Le Fur, présidente du CPSF , il n’est pas question de parler de répétition générale.

Ce serait diminuer l'ampleur que représentent ces championnats du monde, c'est une compétition à part entière, que les athlètes ont préparée, c'est un championnat majeur , insiste-t-elle auprès de l' AFP .

Pour l’occasion, plus de 100 000 personnes sont attendues selon le vice-président délégué de l'organisation, Guy Tisserand.

Pour sa part, la triple championne paralympique de natation et responsable de l'intégration paralympique pour Paris 2024, Ludivine Munos, dit qu’elle sera attentive à la mise en place d'outils à destination du public en situation de handicap. Par exemple, un système de guide au sein du stade, des casques à basse vision pour les spectateurs malvoyants ou encore un dispositif d'audiodescription.

Ce sont des moyens dont la rétroaction permettra d’assurer une meilleure expérience, en vue des Jeux en 2024.