Le pilote français Pierre Gasly de l'équipe Alpine-Renault l'a très bien expliqué: Quand il pleut fort, on prie qu'il n'y ait pas de voiture en travers de la piste, car avec les projections d'eau, on ne voit pas à cinq mètres.

L'idée d'installer des garde-boue (nom emprunté aux protections attachées au dessus des roues de vélo pour protéger les cyclistes de la boue) est venue après la présentaiton du Grand Prix de Belgique de 2021 qui avait été disputé par forte pluie. Pour pouvoir faire tourner les voitures dans des conditions qui seraient aujourd'hui considérées trop dangereuses.

Le Grand Prix du Japon de 2022 et le mur d'eau au départ. Les projections d'eau rendent la visbilité nulle.

L'accident mortel de Dilano van 't Hoff a précipité les choses. Dans le paddock du circuit de Silverstone, on parle autant de sécurité que du tournage du film de Brad Pitt.

Les pilotes disent depuis longtemps que la visbilité est très mauvaise quand il pleut fort. Même avec les pneus rainurés à bande bleue qui évacuent 80 litres d'eau à la seconde (soit 320 litres pour les quatre pneus).

Si l'essai du 13 juillet s'avère concluant, ces garde-boue seraient d'abord installés sur les monoplaces des catégories de promotion. Il y a urgence de protéger ces jeune pilotes qui n'ont pas l'expérience ni les bons réflexes des pilotes de F1.

Le pilote québécois Lance Stroll a tout de suitre réagi à la mort du jeune pilote néerlandais, exigeant des changements au circuit de Spa-Francorchamps. Il souhaite maintenant que ces garde-boue soient installés le plus rapidement possible sur les monoplaces de F1.

Je me souviens du Grand Prix du Japon de 2022, et de nombreuses courses où on ne voyait rien quand on roule derrière une autre voiture , a dit Stroll.

Lance Stroll et Fernando Alonso Photo : TSN / Formula One

Si ces protections fonctionnent, il faut les installer le plus vite possible sur nos monoplaces, insiste Stroll, et s'ils ne fonctionnent pas, on ne devrait plus rouler dans des conditons extrèmes. Car les accidents sont toujours violents. Les garde-boue, c'est une bonne idée pour qu'on puisse continuer à rouler sous la pluie.

Pour le Britannique Lando Norris qui participera aux essais du 13 juillet, il est temps de se pencher sur la question du pilotage sous la pluie.

Il est urgent de faire quelque chose, cela fait des années qu'on dit qu'il faut faire quelque chose, rappelle le pilote McLaren. On a été chanceux jusqu'ici, mais voilà, il fallait qu'un pilote meurt pour que les gens réalisent que ça peut arriver, et ce qui est arrivé à Spa, ça peut arriver en F1.