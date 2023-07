Alcaraz, Medvedev et Rune au 3e tour à Wimbledon

Carlos Alcaraz a atteint le troisième tour à Wimbledon. Pour ce faire, il a battu Alexandre Muller 6-4, 7-6 (7/2) et 6-3 vendredi.

L’Espagnol a ainsi enregistré une 14e victoire à ses 15 derniers matchs en tournoi du grand chelem, une séquence qui remonte à son triomphe aux Internationaux des États-Unis en septembre 2022.

Muller, 84e à l'ATP, est la deuxième victime française du numéro un mondial, qui avait aussi montré la sortie à Jérôme Chardy dans ce qui a été le dernier match de sa carrière.

Alcaraz a réussi des bris opportuns en première et troisième manches, en plus de marquer le coup sans équivoque au jeu décisif de la seconde manche.

Avec une seule double faute et seulement 13 fautes directes dans la rencontre, il n’a laissé que peu d’occasions à son rival de renverser la tendance.

Après avoir sauvé deux balles de bris au dernier jeu, il a conclu à sa deuxième balle de match après 2 h 32 min de jeu.

Au prochain tour, il se mesurera au gagnant du duel opposant l’Australien Jason Kubler, 77e à l'ATP, au Chilien Nicolas Jarry (no 25).

Daniil Medvedev a les huitièmes à portée de sa raquette. Photo : afp via getty images / ADRIAN DENNIS

Medvedev avance

Daniil Medvedev (no 3) a pour sa part conclu son match du deuxième tour, interrompu la veille par l'obscurité, et a écarté le Français Adrian Mannarino (35e) par la marque de 6-3, 6-3 et 7-6 (7/5).

Au moment de l'interruption, jeudi soir, il menait 6-3, 6-3, 4-4. Il n'a eu qu'à jouer quatre jeux et un bris d'égalité, vendredi, pour décrocher son billet pour le troisième tour, où il retrouvera l'Américain Marcos Giron (65e) ou le Hongrois Marton Fucsovics (67e).

J'ai vraiment fait comme si le match continuait (jeudi). J'ai pris une douche, mais je ne me suis pas lavé les cheveux , a dit Medvedev pour expliquer comment il avait vécu l'interruption.

Wimbledon est, des quatre tournois du grand chelem, celui qui réussit le moins à Medvedev, qui y a pour meilleur résultat une huitième de finale jouée en 2021, avant d'être interdit de participer l'an dernier, comme tous les joueurs russes et bélarusses, en raison de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Vainqueur en herbe

De son côté, le Danois Holger Rune (no 6) s'est qualifié pour le troisième tour, où il n'avait encore jamais gagné le moindre match. Il a éliminé l'Espagnol Roberto Carballes Baena (57e) en trois manches de 6-3, 7-6 (7/3) et 6-4.

Au prochain tour, Rune tentera de se hisser en huitièmes de finale face à l'Espagnol Alejandro Davidovich (34e) ou au Néerlandais Botic van de Zandschulp (44e).

À sa première participation, l'an dernier, Rune avait été éliminé d'entrée et ne comptait que des défaites sur cette surface. Cette année, avant de venir à l'All England Club, il a remporté ses premiers matchs sur gazon sur le circuit pour atteindre les demi-finales au tournoi du Queen's.