Omnium féminin des États-Unis : Henderson à trois coups de la tête

La Sud-Coréenne Hyo Joo Kim et la Chinoise Lin Xiyu ont pris les commandes à l’Omnium de golf féminin des États-Unis, jeudi, à Pebble Beach en Californie, en bouclant la première ronde avec des fiches de 68 (-4). Malgré une performance en dents de scie, la Canadienne Brooke M. Henderson n’accuse que trois coups de retard sur les meneuses.

Hyo Joo Kim et Lin Xiyu ont enregistré cinq oiselets et un boguey pour conclure quatre coups sous la normale.

Elles n’ont qu’un seul coup d’avance sur les Irlandaises Leona Maguire et Aine Donegan, les Américaines Allisen Corpuz et Bailey Tardy, la Japonaise Nasa Hataoka et la Sud-Coréenne Hae Ran Ryu, qui sont toutes à égalité à -3.

Brooke M. Henderson a connu une première moitié de parcours compliquée, alternant deux oiselets et trois bogueys. Elle a toutefois terminé sa journée en force avec deux oiselets aux trois derniers trous.

L’Ontarienne de 25 ans a conclu avec une carte de 71, soit un coup sous la normale. Elle pointe au 13e rang, à égalité avec sept autres golfeuses.

Chez les autres Canadiennes, l’Ontarienne Monet Chun a rapporté une carte de 74 (+2) et se trouve à six coups de la tête. Pour sa part, la Britanno-Canadienne Lauren Kim a joué trois coups au-dessus de la normale et accuse sept coups de retard sur les meneuses.

Enfin, la Québécoise Céleste Dao a conclu avec un dossier de 77 (+5) et est à neuf coups de la tête.