Le Québécois de 42 ans a annoncé jeudi qu'il participera à la sixième édition de l'UFC Fight Pass Invitational, le 14 décembre prochain. L'identité de son adversaire n'a pas encore été dévoilé.

Dans une entrevue diffusée sur le compte Twitter de l'UFC Fight Pass, Georges St-Pierre explique qu'il a continué de s'entraîner après sa retraite, mais qu'il sentait que quelque chose lui manquait.

« J'aime le kick de la compétition et j'aimerais pouvoir le retrouver. Je veux sentir à nouveau l'adrénaline. C'est aussi une avenue pour les combattants qui veulent encore compétitionner, faire de l'argent et avoir du fun avec les partisans et la famille de l'UFC », a expliqué l'athlète de Saint-Isidore.

St-Pierre avait annoncé sa retraite en février 2019, alors qu'il était âgé de 37 ans.

Son dernier combat dans l'octogone remonte à novembre 2017. Il avait alors vaincu Michael Bisping pour mettre la main sur la ceinture des poids moyens (185 lb).