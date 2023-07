Katherine Henderson sait que de nombreux défis l'attendent en tant que nouvelle présidente et cheffe de la direction de Hockey Canada, mais elle se dit prête à les surmonter. Elle croit pouvoir emmener l'organisation dans une nouvelle direction grâce à son expérience professionnelle et aussi grâce à son expérience de mère de joueur de hockey.

Je ne peux pas commenter ce qui se passe à Hockey Canada pour le moment, mais je sais que je m'en vais dans une organisation qui compte sur un conseil d'administration dévoué , a indiqué Henderson, qui était directrice générale de Curling Canada depuis 2016.

« J'ai une longue expérience personnelle avec le hockey, notamment parce que j'ai été une mère de joueur assez intense! J'ai passé quatre à cinq soirs par semaine à l'aréna Don Montgomery à regarder les Ice Raiders de Scarborough. Ça a apporté beaucoup de joie dans ma vie. Donc je suis excitée d'aller à Hockey Canada. » — Une citation de Katherine Henderson, nouvelle PDG de Hockey Canada

Rebâtir la confiance

La fédération nationale a fait l'objet d'examens approfondis depuis plus d'un an à propos de nombreux enjeux. Regagner et rebâtir la confiance en cette institution est le plus grand défi auquel fait face la nouvelle dirigeante, et elle ne s'en défile pas.

J'ai hâte de travailler avec le conseil d'administration, les actionnaires et les commanditaires. Ils ont des associations membres très similaires au curling, donc ce sera bien. On pourra se reparler plus tard pour voir quel genre d'impact j'ai pu avoir.

Katherine Henderson, dont la nomination a été confirmée mardi, est la première femme à diriger Hockey Canada.

Sur les réseaux sociaux, de nombreuses figures sportives au pays ont salué cette nomination, en soulignant qu'elle était une candidate idéale pour le poste.

C'est intimidant quand les gens disent ça. Je suis excitée. J'ai eu l'occasion de rencontrer des membres de la direction. Ce sont des personnes impressionnantes et c'est un sport merveilleux.

Une organisation en mutation

Hockey Canada a vécu de profonds changements depuis l'été dernier, incluant les départs du président et chef de la direction, du conseil d'administration et de la présidente par intérim du CA.

La fédération nationale a fait les manchettes pendant des mois en raison de sa gestion d'allégations d'agressions sexuelles. Il a aussi été question de culture toxique, menant le gouvernement fédéral et les commanditaires à retirer leur financement à Hockey Canada.

Henderson connait l'adversité. Au cours de son passage à la direction de Curling Canada, elle a eu son lot de tempêtes à traverser, dont la déconfiture des équipes nationales lors des Jeux olympiques de Pyeongchang en 2018. Pour la première fois de l'histoire, les formations masculine et féminine n'avaient pas réussi à se tailler une place sur le podium.

Ces performances ont soulevé des questions auxquelles Henderson s'est engagée à répondre. Elle a récemment lancé un processus de révision du programme canadien de haute performance en curling pour améliorer les chances de réussite des athlètes canadiens.

Henderson a aussi guidé Curling Canada pendant la pandémie, en réussissant à organiser le Brier et le Tournoi des cœurs dans une bulle à Calgary. De façon encore plus notable, elle a instauré l'équité salariale dans les championnats masculin et féminin en 2019.

L'équité, une priorité

L'équité dans le sport et investir dans les sports féminins font partie des priorités d'Henderson alors qu'elle s'amène à Hockey Canada.

« J'encourage tous ceux qui songent investir dans le sport féminin. En tant que dirigeante, je peux vous dire que ça fonctionne et que c'est payant [...] Comme femme dirigeante, j'ai travaillé avec plusieurs personnes incroyables. Mais certainement qu'au fil des ans, j'ai dû travailler très fort pour avoir accès à certains niveaux de pouvoir et avantages financiers. » — Une citation de Katherine Henderson, nouvelle PDG de Hockey Canada

Henderson a tenu plusieurs conférences sur les femmes dans le sport et elle croit que leaders sportifs au pays, particulière au curling et au hockey, doivent faire une plus grande place à la diversité.

Il y a tellement de travail à faire d'un point de vue sportif. C'est vraiment important, car que je réalise qu'il y a des disparités majeures relativement à l'accès et au traitement dans le monde du sport.

Katherine Henderson estime qu'écouter les athlètes est plus important que jamais auparavant.

« La perspective nous amène à prendre de meilleures décisions, je crois. » — Une citation de Katherine Henderson, nouvelle PDG de Hockey Canada

Elle demeurera à la tête de Curling Canada jusqu'à la fin août. La fédération doit maintenant trouver la personne qui lui succédera.

Avec les informations de CBC Sports