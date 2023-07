Rafaël Harvey-Pinard, des sacrifices récompensés

T’as changé depuis que tu es dans la Ligue nationale Rafaël. Ça paraît que tu livres pu de pizzas , lui avait lancé son préparateur physique en mai dernier et quelques fois depuis.

C’est tellement drôle, raconte Dubé au bout du fil. Ça vient tellement le chercher parce que s’il y a un gars qui n’a pas changé d’un poil, c’est lui. Chaque fois, il me répond que ça fait des années qu’il n’en livre plus.

Les années à empiler les cartons de la pizzéria familiale sur le siège arrière de la voiture sont bel et bien révolues.

Le jeune homme au sourire permanent, que ce soit après la signature d’un contrat qui le rend millionnaire, après un but au mois de novembre ou en prolongation en séries, que ce soit à Montréal, à Laval, à Rouyn-Noranda ou à Chicoutimi, n’a pas changé d’un iota, assure Dubé, le dernier d’une longue liste à avoir attesté de son authenticité.

Harvey-Pinard a été récompensé par le Canadien, lundi, pour sa saison inattendue et exceptionnelle. Un contrat de deux ans à un seul volet – lui garantissant donc de toucher son plein salaire advenant un renvoi dans la Ligue américaine – qui lui rapportera en moyenne 1,1 million de dollars par année.

La concrétisation pour ce choix de septième tour du Canadien en 2019 alors qu’il en était à sa troisième année d’admissibilité au repêchage. Harvey-Pinard a ensuite passé deux saisons et demie avec le Rocket de Laval, a gravi les échelons un à un avant d’être rappelé par le Tricolore en janvier dernier.

Le chemin a été long, a-t-il rappelé en visioconférence jeudi. Ardu.

Il n’a jamais rien tenu pour acquis et est fier aujourd’hui de réaliser un rêve de petit gars .

Sans trop entrer dans les détails, le petit ailier a admis que l’équipe ne lui a pas d’emblée proposé un contrat à un volet, mais que la chose est venue rapidement . Bref, pas trop d’accrocs en négociations ce qui a permis au jeune homme de 24 ans de célébrer la chose en vacances, dans le Sud, avec copine et amis, là où, évidemment, il suivait à la lettre le plan d’entraînement de Dubé.

Parce que voilà ce qu’on fait quand on ne tient rien pour acquis.

Le plus important pour moi, c’était le deux ans. J’ai deux années pour prouver que je mérite ma place de régulier dans la Ligue nationale , a-t-il martelé.

Un taquin à l’esprit contradictoire aurait pu lui opposer que c’est peut-être déjà fait. Après son rappel à la mi-janvier, aucune recrue n’a enfilé davantage de buts dans la LNH que ses 14 réalisations en 34 matchs. Harvey-Pinard a également terminé cette séquence au 6e rang pour les points parmi les patineurs de première année.

Pas un mince exploit, même si son taux de conversion de tirs en buts de 24,1% laisse présager une correction naturelle du marché, comme guidé par la main invisible de M. Smith.

Ça se bousculera au portillon en septembre au début du camp d’entraînement du Tricolore. Lorsqu’Alex Newhook aura une nouvelle entente en poche, ils seront 15 attaquants à se battre pour 12 ou 13 postes.

« Ça va faire une belle compétition. Je vais arriver au camp et me concentrer sur moi-même. Je suis capable de jouer dans la Ligue nationale. À moi de montrer que je peux passer devant les autres attaquants. J’ai travaillé toute ma vie pour montrer que je méritais ma place et ça ne changera pas. »