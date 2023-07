Et c’est dans un contexte pour le moins tendu que l'attaquante et ses sœurs d’armes sont arrivées en Australie pour la prochaine Coupe du monde, qui s’amorcera le 20 juillet.

Pas plus tard qu’en mars dernier, un quatuor de joueuses, dont faisait partie la meilleure buteuse de l’histoire du soccer, avait estimé, en comité parlementaire à Ottawa, que le lien de confiance était rompu entre l’équipe nationale et les dirigeants de la fédération.

Le combat n'est pas encore gagné, mais tout indique qu'une entente sur les conditions de travail des joueuses est imminente. Je pense que nous sommes vraiment près et je pense que ce sera conclu à temps pour le début du tournoi, explique Sinclair lundi sans offrir plus de détails. Je pense que nous sommes satisfaites du déroulement des choses.

L'entraîneuse Bev Priestman s'est aussi montrée optimiste. Le groupe est au travail, concentré et dans les dernières étapes vers la ligne d'arrivée. Je sais que de grands efforts ont été faits par les deux parties, autant par Canada Soccer que par le groupe de leaders, pour que cette portion des choses se règle , dit-elle.

Sans renoncer à ce combat, Christine Sinclair l’écarte de ses priorités pour se concentrer sur le Mondial.

En février, les Canadiennes avaient mené deux luttes de front lors de la Coupe SheBelieves au Texas. Leurs performances en avaient subi les contrecoups.

Je n’irais à la guerre, sur le terrain et en dehors, avec aucun autre groupe que celui-ci, mais on a appris qu’il y a une limite à notre énergie. Et plus le tournoi progressait, plus notre énergie s’évaporait, admet Sinclair en entrevue avec CBC. On va toujours mener la bataille pour l’équité et le respect de notre fédération, mais en période de Coupe du monde, on doit prioriser le terrain.

Prioriser le terrain, ça veut dire remporter un premier titre. Le Canada est monté sur le podium lors des trois derniers Jeux olympiques, et sur la plus haute marche à Tokyo, mais les succès se font plus rares en Coupe du monde.

Depuis le carré d’as surprise de 2003, aux États-Unis, le Canada n’a plus jamais dépassé les quarts de finale. En fait, au cours des quatre derniers tournois, l’équipe nationale n’a remporté que trois matchs à élimination directe.

Ce qui fait dire à Sinclair que malgré leur titre olympique, les Canadiennes ne sont pas tout à fait prises au sérieux.

Je pense que les équipes moins fortes sont motivées à l’idée de nous affronter parce que nous sommes championnes olympiques, mais je sens que les grandes nations nous manquent encore de respect. C’est comme si notre victoire à Tokyo n’était qu’un coup de chance , ajoute-t-elle.

Les États-Unis, la Suède, l’Allemagne ou le Japon ont historiquement eu beaucoup de succès en Coupe du monde, ce qui n’est pas notre cas. Ça prendra un bon résultat pour obtenir ce respect, mais on vit bien avec la situation.

Sinclair croit son équipe capable d’obtenir un bon résultat, même si plusieurs experts placent le Canada dans le groupe de la mort avec l’Australie, l’Irlande et le Nigeria.

C’est un groupe excitant, mais on est là pour affronter les meilleures, alors on le fera dès le début du tournoi. On se rend en Australie pour gagner et je crois que c’est réaliste, comme ce l’est pour huit équipes. Le sport grandit et il y aura des surprises. Mais je crois qu’on peut le faire. Parfois, il faut avoir un peu de chance, mais on a tout ce qu’il faut pour gagner.

Encore nerveuse

La Coupe du monde sera la sixième et très probablement la dernière de Sinclair, qui vient de basculer dans la quarantaine.

Il y a 20 ans, avec la naïveté partagée par les autres jeunes de l’équipe, elle avait aidé le Canada à accéder au carré d’as aux États-Unis, battant au passage la Chine, alors puissance mondiale du ballon rond.

Christine Sinclair (à droite) se réjouit de la conquête de l'or olympique avec sa coéquipière Julia Grosso, aux Jeux de Tokyo. Photo : Getty Images / Francois Nel

Depuis, elle a vécu plus de bas que de hauts dans le tournoi, parfois même dans le même match, comme lors du duel d’ouverture contre l’Allemagne, à Berlin, en 2011.

Quelques minutes après avoir eu le nez fracassé par le coude d’une rivale, Sinclair avait marqué un but d’anthologie sur coup franc qui avait fait taire les 73 000 spectateurs réunis au stade olympique. Le seul but de son équipe dans la compétition.

Le reste du tournoi avait été catastrophique pour elle et le Canada. Elle avait été obligée de porter un masque de protection aux allures de Zorro sur son nez, pièce qu’elle avait d’ailleurs violemment jetée vers le banc bien avant le sifflet final du match suivant. Sinclair et ses collègues ont ainsi vu leur tournoi prendre fin après des revers de 4-0 contre la France et 1-0 contre le Nigeria.

Malgré tout son bagage, elle admet qu’elle ressent toujours autant de nervosité avant les tournois d’envergure.

Pour moi, la nervosité veut dire que ça compte vraiment pour toi et que tu tiens à bien réussir, explique-t-elle. Les gros tournois sont rares, on ne s'y habitue pas.

Malgré la nervosité, elle compte bien faire profiter les plus jeunes de son expérience.

Je tire une grande fierté de l’impact que je peux avoir sur les plus jeunes, confie-t-elle. Je veux qu’elles comprennent que c’est correct d’être nerveuse. Cela dit, je veux aussi marquer des buts.

Quand je suis arrivée avec l’équipe, on jouait un style très rapide, mais surtout très direct. La stratégie consistait à envoyer le ballon le plus loin possible devant en espérant que je marque.

C’est bien différent aujourd’hui, tout comme le rayonnement de l’équipe d’ailleurs. En 2003, à part les vrais mordus de soccer, personne ne s’intéressait à nous. Aujourd’hui, les attentes sont plus grandes et c’est ce que j’espérais en début de carrière.

Cela dit, il reste encore beaucoup de chemin à faire. On doit encore signer une bonne convention collective équitable avec Canada Soccer. La route s’annonce encore plus longue en club professionnel. Parfois, je me demande de quoi aurait l’air ma vie si j’avais été un joueur plutôt qu’une joueuse. Je pense qu’elle aurait été un peu différente de celle que j’ai.

Avec 190 buts en 323 matchs en équipe nationale, il est permis de croire qu’il y aurait assurément quelques billets de plus dans son compte en banque.

