Les athlètes de l'équipe canadienne de plongeon tenteront de qualifier des places pour le pays en vue des Jeux olympiques de Paris, aux mondiaux de World Aquatics, qui s'amorceront vendredi soir (heure du Canada), au Japon. Depuis la Coupe du monde de Montréal, en mai dernier, les attentes sont grandes. Radio-Canada Sports en a discuté avec Roseline Filion, l'ex-plongeuse devenue analyste.

Roseline, ce sera la première occasion pour les athlètes canadiens de sécuriser des places pour le pays aux Jeux olympiques de Paris. À quoi peut-on s’attendre?

R. On peut s’attendre à de grandes performances aux Championnats du monde. Pour chaque épreuve individuelle, les 12 meilleurs athlètes vont sécuriser des places de quota pour leur pays. Pour les épreuves synchronisées, seules les trois meilleures paires par épreuve vont assurer des places de quota.

Au tremplin de 3 m féminin, je serais surprise que Pamela Ware et Mia Vallée ne soient pas dans le top 12. Je m’attends même à voir l'une d'entre elles sur le podium. À la plateforme de 10 m féminine, je m’attends aussi à ce que Caeli McKay se classe dans le top 12. À la plateforme masculine, Nathan Zsombor-Murray a aussi de bonnes chances.

L’objectif de n’importe quel athlète aux mondiaux sera de régler la question des quotas, pour ensuite se concentrer sur la performance en vue des Jeux.

Pour l’équipe canadienne, le plus grand défi demeure le tremplin de 3 m masculin. Pourquoi?

R. C’est la plus grande lacune de l’équipe canadienne. Seul Bryden Hattie participe à cette épreuve. Depuis que le plongeur Philippe Gagné a annoncé sa retraite avant les Jeux de Tokyo, ça a été difficile de trouver de la relève capable de faire des plongeons puissants et de difficulté élevée au 3 m. La fédération de plongeon a parfois tendance à pousser la relève trop rapidement dans les grandes compétitions. Par exemple, Cédric Fofana est un bon plongeur, mais on l’a peut-être envoyé trop rapidement aux Olympiques (de Tokyo) et la pression était énorme pour lui.

À la Coupe du monde de Montréal, Pamela Ware et Mia Vallée ont fait équipe pour le 3 m synchro et ont gagné le bronze. Pourrait-on voir une aussi belle performance aux mondiaux?

R. Absolument! À la Coupe du monde, j’ai été agréablement surprise de voir les deux ensemble, parce que Mia demeure à Miami, où elle poursuit ses études, et Pamela est à Montréal. Quand elles ont décidé de participer à la Coupe du monde, elles ont eu à peine cinq jours d’entraînement ensemble et, déjà, les résultats étaient très bons. Leur puissance et leur façon de plonger sont similaires, et elles ont l’air d’avoir du plaisir ensemble. La clé du succès, en plongeon, c’est d’avoir du plaisir et de la confiance.

Mia va vivre sa première qualification olympique. Pamela est habituée, puisqu’elle est en route vers ses troisièmes Jeux. Il y a un mélange d’expérience et de nouveauté qui est l'fun. Les deux ont montré qu’elles étaient très fortes mentalement sur la scène internationale.

Les plongeuses Kate Miller et Elaena Dick participeront à leurs premiers mondiaux seniors. Avec l’enjeu des qualifications olympiques, c’est tout un défi pour elles, n'est-ce pas?

R. Quand les Jennifer Abel, Meghan Benfeito et Vincent Riendeau ont annoncé leur retraite, ça a ouvert la porte à d’autres athlètes. En plus, il y a eu la pandémie. On se retrouve près des Jeux olympiques avec de jeunes athlètes qui n’ont pas beaucoup d’expérience et de compétitions dans le corps. Mais c’est la réalité de tout le monde. Et plusieurs vont vivre les Championnats du monde pour la première fois.

Kate Miller et Elaena Dick sont bien entourées. Les entraîneurs qui sont là ont suivi des athlètes pendant des années, ils vont pouvoir les rassurer et les mettre en confiance pour passer à travers cette première grande expérience sur la scène mondiale.

Quels seront les adversaires les plus coriaces aux Championnats du monde?

R. En plus de l’équipe chinoise, l’Angleterre sera à surveiller. La Britannique Andrea Spendolini, au 10 m, pourrait causer la surprise. Elle est extrêmement talentueuse.

Les Américains seront aussi de grands adversaires, particulièrement le duo formé de Kassidy Cook et de Sarah Bacon au 3 m synchro.

Peut-on s’attendre à des surprises du côté de l’équipe canadienne à ces mondiaux?

R. Si je devais être surprise, ce serait si la délégation canadienne réussissait à qualifier des quotas dans les disciplines synchronisées. La première occasion est très restrictive, parce que seul un top 3 dans chacune de ces épreuves va sécuriser un quota.