D'abord, parce que le petit nouveau arrive avec la pression de marquer des buts. Comme l'a résumé son nouvel entraîneur Hernan Losada, Kwadwo Opoku débarque à Montréal avec les attentes de produire des buts, des passes décisives, des beaux jeux, des actions 1 contre 1, de la vitesse, la course derrière la défense... Bref, toutes des choses qu’il a faites avec LAFC .

C’est un profil différent de nos autres options offensives; un joueur avec de la vitesse, bon dribbleur, qui peut jouer comme ailier ou comme 2e attaquant… je pense qu’il va nous aider , a résumé Losada.

Mais aussi parce que l'attaquant ghanéen, que tout le monde du soccer appelle Mahala, a une réputation qui le précède. À 21 ans, il a déjà disputé 60 matchs de saison en MLS , dont 35 comme partant à Los Angeles, avec 9 buts marqués à la clé. Son potentiel en fait saliver plusieurs.

Kwadwo « Mahala » Opoku a disputé son premier match en MLS en 2020, alors qu'il n'avait que 19 ans. Photo : Getty Images / Kevork Djansezian

Ce que peu de gens savent toutefois, c'est que le surnom du garçon a différentes significations, qui en disent beaucoup sur le joueur — avec un peu d'imagination. En voici deux.

Selon le dictionnaire Oxford, mahala est un terme zoulou utilisé en Afrique du Sud comme synonyme de gratuité, particulièrement lorsqu'on parle d'obtenir quelque chose sans effort. Étonnant quand on sait que le jeune homme a coûté 1 650 000 $ en montant d'allocation générale, une somme que le CF Montréal était prêt à payer depuis un moment.

C’est un joueur que Olivier [Renard, chef de la direction], Vasil [Cremanzidis, directeur adjoint] et le groupe de recruteurs aiment depuis longtemps , a révélé Hernan Losada.

Ils voulaient aller le chercher avant même que je sois embauché, donc c'est un intérêt qui date. C'est un peu comme la situation de Bryce [Duke]; le club était intéressé à Mahala avant mon arrivée, mais on est sur la même longueur d'onde, la direction et moi. Je suis très content de son arrivée.

La longueur d'onde devrait aussi être à point dans le vestiaire, de l'avis de Bryce Duke.

Pour lui, le terme mahala prend peut-être le sens arabe du mot, qui peut être traduit par endroit, ou lieu. Le milieu de terrain américain de 22 ans a connu « Mahala » à Los Angeles, où ils n'étaient que des gamins qui tentaient de percer en MLS .

Bryce Duke (à droite) a lui aussi débuté sa carrière MLS au LAFC, où il a connu Kwadwo « Mahala » Opoku Photo : AP / Rick Bowmer

Lui et moi, on a signé à peu près en même temps au LAFC , a dit Duke. On avait 18 ans, on était un peu puérils et on est rapidement devenus amis.

« C'est un très bon joueur, avec beaucoup de vitesse, qui peut marquer des buts et jouer sur les côtés. C'est un gars très humble, tout le monde s'entend bien avec lui. Il fera un bon ajout à notre groupe, autant sur le terrain que dans le vestiaire. » — Une citation de Bryce Duke

En attendant Kwadwo

Son ajout au groupe, qui apportera quelque chose d'extra à l'équipe , estime Hernan Losada, devra toutefois se faire attendre. L'arrivée d'Opoku n'a toujours pas de date, encore coincée à l'étape administrative des transferts. Peut-être aujourd'hui, peut-être la semaine prochaine , a précisé Losada.

Pour l'heure, Kwadwo Opoku, comme Lassi Lappalainen et Romell Quioto, manquera à l'appel samedi, lors de la visite du Atlanta United au stade Saputo.

Mathieu Choinière, victime d'une entorse à la cheville face à Nashville, le 21 juin, reprenait l'entrainement jeudi, et il serait surprenant de le voir en action dans deux jours. Le CF Montréal pourrait toutefois compter sur le retour de son capitaine Samuel Piette, qui est attendu sur le banc des remplaçants au coup d'envoi samedi.

Du renfort bienvenu contre une équipe dont il faut toujours se méfier... comme toutes les formations de la conférence Est de la MLS , rappelle Hernan Losada.

Atlanta, c'est une bonne équipe avec beaucoup de qualités individuelles. C'est une organisation qui investit constamment des millions afin de compétitionner pour la Coupe MLS . Ça va être un match compliqué, mais c'est l'occasion de rebâtir notre réputation à la maison, après avoir accordé un but à domicile au dernier match.

Samedi, le CF Montréal repart pour un tour devant ses partisans, un avantage clair dans un match crucial pour la course aux séries éliminatoires [NDLR: ils le sont tous], conclut Bryce Duke.

Le classement est congestionné. En un match, tu peux passer de la 5e à la 12e place. Tous les points sont importants, et on doit s'assurer d'en engranger le plus possible pour terminer parmi les 8 premiers et accéder au tournoi automnal.

De sages paroles pour un des jeunes cadres de l'équipe.