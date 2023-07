Mary-Sophie Harvey plus forte que jamais

Après avoir été droguée à son insu lors des derniers mondiaux, Mary-Sophie Harvey est de retour, plus forte que jamais.

La nageuse trifluvienne de 23 ans sera fort occupée aux Championnats du monde à Fukuoka, au Japon, à compter de samedi. Elle prendra part à trois épreuves individuelles, dont une nouvelle distance, en plus d'être considérée pour tous les relais.

Le 100 m libre, c'est nouveau! Je ne l'ai pas encore vraiment travaillé. C'était une grosse surprise aux Championnats canadiens de me classer. C'est une épreuve bonus , a-t-elle dit.

Regardez les Championnats du monde de sports aquatiques en webdiffusion (en direct ou en reprise) ici.

L'athlète olympique s'est aussi qualifiée pour le 200 m libre, épreuve où elle ne s'était pas classée individuellement depuis six ans, et sera de la partie pour le 200 m quatre nages (dont les préliminaires se tiendront samedi), où elle avait été finaliste l'année dernière. Elle avait alors terminé 8e.

L'année dernière, je me suis surprise en Championnats du monde. J'étais déçue rendue en finale, mais j'ai bien appris de ça. J'ai passé la dernière année à essayer d'être plus constante. J'ai comme objectif de faire plus d'épreuves et de faire plus ma place dans l'équipe.

Ouvrir en mode plein écran Mary-Sophie Harvey en action lors du 200 m quatre nages aux mondiaux de Budapest, en 2022 Photo : afp via getty images / ATTILA KISBENEDEK

Les mondiaux de 2022 ont été mouvementés pour Harvey. Il y a presque qu'un an jour pour jour, la jeune athlète avait raconté avoir été droguée à son insu lors de la dernière journée de la compétition en Hongrie.

Après l'incident, je n'avais pas d'émotion. Être confiante et rayonnante en compétition a pris plus de temps que prévu. Mais maintenant, je suis de retour à la normale et j'en sors plus forte. J'ai appris qu'on ne peut pas mettre de limite de temps à notre santé mentale.

Depuis cet événement, l'athlète affirme avoir changé et qu'elle est maintenant plus vigilante. Katherine Savard, qui participera aussi aux mondiaux au Japon, a beaucoup aidé Harvey dans cette épreuve et demeure une grande alliée dans la vie de la jeune femme.

Ouvrir en mode plein écran Mary-Sophie Harvey et Katerine Savard à Tokyo pendant les Jeux olympiques Photo : Getty Images / Maddie Meyer

On est vraiment proches. Je suis chanceuse de vivre toutes ces expériences-là avec ma meilleure amie. On s'entraîne ensemble, on se pousse l'une l'autre. Oui, on fait les mêmes épreuves, mais on a aussi nos épreuves à nous. Je ne pense pas que je pourrais vivre ça avec quelqu'un d'autre.

Les deux amies ont d'ailleurs participé à la tournée Mare Nostrum, en Europe, première compétition internationale de l'année. Harvey a notamment reçu une médaille d'argent au 200 m quatre nages en Espagne.

J'ai été agréablement surprise de mes performances. Au 200 m quatre nages, j'ai nagé une seconde plus vite que ce que j'avais fait pour ma qualification aux Championnats canadiens. Ça augure bien pour la suite. Je m'attends à améliorer ces performances-là!

Ouvrir en mode plein écran Mary-Sophie Harvey Photo : Instagram/Mary-Sophie Harvey

À moins de 400 jours des prochains Jeux olympiques d'été, Marie-Sophie Harvey a les yeux déjà rivés sur Paris. Les Championnats du monde et les Jeux panaméricains serviront de mise à niveau pour la jeune femme, qui souhaite participer à ses deuxièmes JO et rêve de monter sur le podium dans la Ville Lumière.

Sachant que j'ai fait des finales en Championnats du monde, que j'ai eu des médailles, maintenant, c'est d'essayer d'avoir une médaille olympique. C'est ce qui manque à mon palmarès.

Après les mondiaux, Harvey et l'équipe canadienne de natation se dirigeront vers Santiago, au Chili, pour les Jeux panaméricains en octobre.