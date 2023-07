Vingegaard s’empare du maillot jaune mais Pogacar annonce ses couleurs

Le deuxième chapitre de la lutte épique entre Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar, dans ce 110e Tour de France, s’est écrit jeudi.

La veille, le Danois avait pris 64 secondes à célèbre son adversaire mais Pogacar a cependant profité de la journée pour rétrécir son recul à 25 secondes sur Vingegaard en croisant la ligne d’arrivée 24 secondes devant lui.

Je suis extrêmement heureux d'être à nouveau en jaune, j'adore la couleur, c'est le plus grand symbole de notre sport, c'est énorme pour moi , a déclaré Vingegaard.

Pogacar avait de meilleures jambes aujourd'hui, on a essayé dans le Tourmalet, je crois que ça s'est vu! Mais je n'ai pas réussi à le décrocher à ce moment. J'aurais aimé le décramponner à ce moment-là, j'aurais eu Van Aert pour mener le train dans la vallée.

Ça aurait été parfait de le lâcher dans le Tourmalet mais il était en bien meilleure forme aujourd'hui qu'hier. Je ne sais pas si c'est trop tôt (pour avoir le maillot jaune, NDLR), j'aime bien ce jaune, je vais juste en profiter chaque jour et je continuerai de me battre, on verra à Paris.

La formation Jumbo-Visma, a dicté le rythme tout au long de la journée, alors que Wout van Aert a longtemps été en avant avec un petit groupe dans lequel on retrouvait notamment l’Américain Nelson Powless et le Polonais Michal Kwiatkowski.

À 2 min 50 s derrière, avec 49 kilomètres à faire, Vingegaard a attaqué Pogacar dans le col du Tourmalet, une ascension longue de 17 kilomètres pour gravir les 2100 mètres de ce mur dont le dénivelé moyen est de 7,4 %. Pogacar, gagnant de la Grande Boucle en 2020 et 2021, n’a pas bronché.

Tadej Pogacar a remporté la deuxième des deux étapes dans les Pyrénées. Photo : AFP / MARCO BERTORELLO

L’Australien Jai Hindley a quant à lui été largué et il a perdu le maillot jaune et, éventuellement, finit 2:39 derrière le gagnant du jour. Il est dorénavant troisième au cumulatif, à 1:39 min de la tête.

C’est dans la dernière montée du jour, celle de Cauterets-Cambasque que tout allait se jouer. Après avoir rejoint son fidèle coéquipier Wout van Aert, Vingegaard s’est accroché au puissant Belge jusqu’à 4,5 kilomètres de la fin.

Vingegaard a alors pris la tête devant un Pogacar détendu. Le coureur de la formation UAE -Team Emirates a lancé une irrésistible attaque à 2,7 kilomètres de la ligne d’arrivée. Personne n’a pu le rejoindre.

Pour souligner sa dixième victoire d'étape dans le Tour, Pogacar a fait la révérence au président Emmanuel Macron qui s’était déplacé pour l’événement.

Je ne dirais pas que c'est une revanche, je suis content d'avoir gagné aujourd'hui, a dit Pogacar. C'est bien de gagner et de prendre un peu de temps, c'est un peu un soulagement. Qui ne serait pas inquiet avec ce qu'a montré Jonas hier? C'était incroyable.

Quand il a commencé à rouler dans le Tourmalet, je me suis dit ''Merde, ça va encore m'arriver comme hier, on va prendre le vélo et on va rentrer à la maison.'' Heureusement, j'avais de bonnes jambes aujourd'hui, j'ai pu le suivre dans le Tourmalet. Je me sentais plutôt bien et après quand j'ai senti le bon moment, j'ai attaqué à la fin.

C'est un grand soulagement. L'écart est presque parfait, ce sera une grosse bagarre jusqu'à la dernière étape. Je dédie ma victoire à Urska (Zigart, sa petite amie, tombée mercredi sur le Giro féminin, NDLR), elle était déjà à la maison aujourd'hui, elle n'a pas couru.

Du côté Canadien, dure journée pour Michael Woods qui a terminé à plus de 23 minutes du gagnant. De la 11e place au classement général, il a reculé au 33e rang à 24:32 derrière le meneur.

Son coéquipier chez Israel-Premier Tech, Hugo Houle a conclu dans le même temps en 78e place. Il est maintenant 66e, à 52:15 min de la tête.

Guillaume Boivin, l’autre Québécois de IPT, a pris le 97e rang, à une demi-heure de Pogacar. Il est 125e au cumulatif, avec un retard de 85:15 min.

Le 110e Tour de France est bel et bien lancé. D'autres explications suivront au fil des jours mais vendredi, entre Mont-de-Marsan et Bordeaux, c'est un parcours plat de 170 kilomètres qui attend les coureurs.

Mais le duel entre Pogacar et Vingegaard reprendra au cours de la fin de semaine dans le Massif central.