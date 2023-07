Les Alouettes en quête de communication

Après une défaite de 17-3 contre les Blue Bombers de Winnipeg et à quelques jours d’affronter les Lions de la Colombie-Britannique, les hommes de Jason Maas ont sué à grosses gouttes mercredi sur le terrain d’entraînement, au pied de la tour du stade olympique.

Après s’être réfugié avec un thérapeute le long du seul mur de béton qui fournissait un peu d’ombre, William Stanback n’a pas fini la séance d’entraînement, possiblement en raison d'un coup de chaleur.

Stanback et l’attaque au sol tardent à se mettre en marche et, selon l’entraîneur-chef Jason Maas, chacun a sa part de responsabilité dans cette situation.

Il faut cinq joueurs de ligne et un porteur de ballon qui font le travail sur chaque jeu au sol , a indiqué Maas.

Nous devons continuer à travailler, continuer à donner le ballon à nos porteurs, et ils vont commencer à produire. C’est ce que nous croyons, a-t-il poursuivi. Je ne vois pas d’autre manière que de travailler encore plus fort.

Des revirements coûteux

Jason Maas n’était pas de très bonne humeur mercredi. Même si son équipe a une fiche de deux victoires et d'une défaite, l’ancien quart-arrière n’a pas digéré la manière dont elle s’est inclinée face à Winnipeg.

Les insuccès de l’attaque et surtout les revirements commis en territoire adverse semblent l'avoir irrité.

Peu importe le nombre de mauvais jeux qu'il y a pu avoir, les pires sont les revirements quand nous étions en position de marquer des points. Quand tu perds 17-3, que tu as deux occasions de marquer et que tu commets deux revirements, tu te dis que le match aurait pu devenir serré rapidement , a dit l’entraîneur.

Que ce soit pour la protection du quart-arrière ou l'ensemble du jeu offensif, Maas met l’emphase sur la communication et le souci du détail.

Les Alouettes ont déjà concédé 15 sacs. S'ils maintiennent ce rythme, les quarts montréalais seront plaqués 90 fois derrière la ligne de mêlée, un record d'équipe et la troisième pire performance de l'histoire de la LCF.

Communication, communication, communication ! Nous devons mieux communiquer d’entraîneurs à joueurs, et entre les joueurs sur le terrain. Nous avons besoin de mieux comprendre ce que nous devons faire sur le terrain.

Au football, en attaque, si un seul joueur ne fait pas son travail, qu’il ne comprend pas le jeu, ou si on ne l'enseigne pas correctement, ce n'est pas productif.

Des changements à prévoir

Même si le match contre les Lions n’est que dimanche, on peut déjà prévoir quelques changements dans la formation.

Après avoir raté la soirée pluvieuse contre les Blue Bombers, Pier-Olivier Lestage devrait reprendre sa place sur la ligne offensive.

Celui qui l’a remplacé samedi dernier, Philippe Gagnon, se promenait avec un gros plâtre au bras gauche lors de l’entraînement et sera visiblement à l’écart du jeu pendant quelque temps.

Il pourrait aussi y avoir des changements chez les receveurs de passe.

Peut-être en raison de la chaleur qui sévissait mercredi, plusieurs receveurs ont été insérés dans la rotation au sein de la première unité.

Quartney Davis et Tyler Snead, qui ont brillé au camp d’entraînement et lors des matchs préparatoires, ont été parmi les joueurs les plus utilisés et ce n’était pas uniquement en raison de la haute température.

Le seul endroit ombragé du terrain d'entraînement des Alouettes se trouve sous le chapiteau des thérapeutes. Photo : Jean St-Onge

Jason Maas a été clair là-dessus. Il n’est pas question de ralentir le rythme ou de prendre des pauses d’hydratation en raison d’une canicule.

Les joueurs s'hydratent amplement. On a des gens qui se promènent avec de l'eau. Ils doivent passer à travers ça. Ils doivent traverser l'enfer, ils doivent payer le prix, selon moi, pour gagner et ils le savent , a dit Maas.

Nous devons être ici dans la chaleur à travailler et à donner tout ce qu'on a. Par la suite, les joueurs peuvent aller s'hydrater. On s'hydrate sur le terrain, on récupère, et on retourne s'hydrater. Nous allons faire la même chose demain et il fera peut-être encore plus chaud.

Les pauses d’hydratation viendront peut-être des victoires…