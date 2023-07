Montréal, une course importante pour Kamylle Frenette

C'est la première compétition qui compte pour les qualifications des Jeux paralympiques de Paris, c'est sûr que je veux bien faire!, lance-t-elle. Mon objectif, c'est un top 5. Un podium, ce serait la cerise sur le sundae!

L'Acadienne, qui s'est classée 4e aux Jeux paralympiques de Tokyo, à l'été 2021, a le vent dans les voiles. Elle a remporté unemédaille de bronze aux mondiaux de triathlon, aux Émirats arabes unis, en novembre 2022, dans la catégorie paratriathlon PTS 5. Du même coup, elle mettait fin à la malédiction qui l'avait gardée jusque-là hors du podium.

Kamylle Frenette à l'arrivée de la course PTS5 aux Championnats du monde de paratriathlon, à Abou Dhabi. Photo : Wagner Araujo

« Cette médaille est spéciale puisque ça faisait tellement d'années que je finissais 4e à tous les gros événements. Finalement, j'ai eu un podium. Ça a fait du bien de savoir que je pouvais pousser la barre! » — Une citation de Kamylle Frenette

Même avec ce récent succès aux mondiaux, la jeune femme ne lésine pas sur l'entraînement. Dans le dernier mois, elle a travaillé fort pour améliorer ses virages serrés à vélo et s'est entraînée intensément à la course puisque, selon elle, les femmes sont de plus en plus rapides sur le circuit.

La Série mondiale montréalaise se tiendra sur un parcours que Frenette affectionne tout particulièrement. Le parcours du vélo est plat, on a la chance d'aller vite! Puisque c'est sur le circuit Gilles-Villeneuve, c'est un petit parcours. On peut voir les autres compétiteurs et on peut s'ajuster. Le parcours de course est plat et simple aussi.

Fière de ses racines

L'esprit de famille est très important pour Kamylle Frenette. C'est son père Michel Frenette, aussi triathlète, qui l'a initiée au sport. Sa famille et ses amis seront d'ailleurs sur place pour l'encourager à Montréal.

Kamylle Frenette apporte toujours son drapeau acadien avec elle en compétition. Photo : Kamylle Frenette

Fière de ses racines, elle traîne un petit drapeau acadien dans ses valises, une habitude qui a commencé aux Jeux paralympiques de Tokyo.

« Grâce au drapeau, je pense aux gens de chez nous, à mes amis, à ma famille, à être autour d'un feu et de jouer de la guitare... Ça me relaxe un peu, avant les compétitions, de penser à ça. » — Une citation de Kamylle Frenette

Kamylle Frenette avait apporté un gros drapeau acadien aux Jeux paralympiques de Tokyo. Sa famille et ses amis avaient écrit plusieurs messages pour l'encourager. Photo : Kamylle Frenette

Avec les Jeux paralympiques de Paris à l'horizon, Kamylle Frenette a décidé de mettre ses études sur pause. Elle a obtenu, en 2018, un diplôme en biologie de l’Université de Moncton et un deuxième diplôme en pharmacie, en 2022. Celle qui est née avec un pied bot – son pied droit est deux fois plus petit que son gauche et montre une mobilité réduite dans la cheville – accepte maintenant son handicap plus que jamais et souhaite s'investir à 100 % dans son rêve : obtenir une médaille paralympique.

« Maintenant, quand je regarde mes dernières années, je réalise que j'ai voyagé partout dans le monde, que j'ai rencontré plein de belles personnes. Ça m'a ouvert les yeux sur les différences. Je l'aime, mon petit pied! » — Une citation de Kamylle Frenette

Après la Série mondiale de Montréal, Kamylle Frenette voyagera beaucoup. Elle prendra part à plusieurs compétitions, dont une à Paris, une étape importante puisque l'épreuve se tiendra sur le circuit des Jeux de 2024. Elle participera aussi aux mondiaux, en Espagne, en septembre.