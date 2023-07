Entre ses deux puissants serveurs, les longs échanges se sont faits rares dans une première manche où la logique du service a été respectée tout du long.

Entre deux longues interruptions en raison de la pluie, on n’a pas eu droit au moindre bris en dépit des deux occasions dont a bénéficié l’Autrichien.

Malgré ses sept as, Raonic a plié au jeu décisif même s’il avait enregistré des points sur 95 % de ses premières balles (23/25). Ce sont ses 12 fautes directes qui ont joué en faveur de son rival.

Raonic s’est ressaisi et a inscrit le premier bris de la rencontre dès l’ouverture de la seconde manche. Il a su maintenir cet avantage pour remettre les pendules à l’heure au bout d’une heure et demie de jeu.

La troisième manche s'est déroulée sans le moindre soubresaut, sinon pour voir Raonic porter son total d'as à 22 contre seulement 4 pour Novak.

Avec en prime 47 coups gagnants, il a fait sien le deuxième bris d'égalité contre un rival accrocheur en dépit de ses 25 fautes directes et un taux de premières balles en jeu à 56 % à ce stade du match. On jouait alors depuis un peu plus de deux heures et quart.

Profitant d'une soudaine baisse de régime de Novak, Raonic a enlevé la quatrième manche en seulement 21 minutes grâce à 5 as et 10 coups gagnants de plus.

Au prochain tour, il a rendez-vous avec le vainqueur du match entre le Japonais Shintaro Mochizuki, 212e du monde, et l'Américain Tommy Paul (no 15).

Un autre Canadien, Denis Shapovalov, complète son match stoppé par la noirceur lundi, face au Moldave Radu Albot.

Medvedev a eu chaud

Un premier tour sans histoire pour Daniil Medvedev Photo : afp via getty images / ADRIAN DENNIS

Le Russe Daniil Medvedev (no 3) a bataillé ferme pour avoir raison du Britannique Arthur Féry, 391e mondial, en trois manches de 7-5, 6-4 et 6-3.

Pour son tout premier match dans le tableau principal d'un gros tournoi, Féry, qui avait bénéficié d'une invitation, a réussi à effacer des bris dans les première et deuxième manches.

Avec son jeu tout en finesse et n'hésitant pas à monter au filet, malgré un gabarit plutôt modeste de 1,74 m, il a considérablement gêné le Russe dont le meilleur résultat sur le gazon londonien a été un huitième de finale en 2021.

La puissance de Medvedev, avec notamment 7 as et 45 points gagnants, contre 24 pour Féry, a fini par faire la différence.

À noter que 10 des 18 matchs de deuxième tour prévus à l'horaire mercredi ont déjà été reportés à jeudi. Ceux-ci incluent des duels qui doivent opposer Andrey Rublev à son compatriote Aslan Karatsev et la Belge Elise Mertens à l'Ukrainienne Elina Svitolina.