Le Grand Prix du Canada se tiendra au début de juin en 2024

La formule 1 a confirmé son calendrier pour 2024 et le Grand Prix du Canada se tiendra du 7 au 9 juin, soit légèrement plus tôt que cette année (16-18 juin).

Toutefois, le fait que la course à Montréal soit devancée ne mettra pas fin aux critiques sur les allers-retours entre les continents qui amplifient l’empreinte carbone.

Plusieurs voix, au sein même des écuries, demandaient à ce que les courses nord-américaines soient regroupées. Le circuit fera un premier saut en Amérique du Nord pour le Grand Prix de Miami, du 3 au 5 mars, mais la F1 retournera ensuite en Europe pour les courses d’Émilie-Romagne et de Monaco, pour ensuite retraverser l'océan vers Montréal.

Après le Grand Prix du Canada, les avions-cargos chargés de matériel reprendront la route pour quelques courses en Europe, en Azerbaïdjan et à Singapour.

Les grands prix d’Austin, de Mexico, du Brésil et de Las Vegas seront quant à eux réunis dans le calendrier, du 18 octobre au 23 novembre.

Les 24 étapes de la saison 2024 permettront de faire un grand pas vers la régionalisation du calendrier , a pourtant écrit la F1 sur son compte Twitter officiel.

Soucieuse de son empreinte écologique, la F1 a déjà mis sur pied un plan dans l'objectif d'atteindre la carboneutralité d'ici 2030. Pour y parvenir, la série envisage de nombreuses avenues, dont la régionalisation du calendrier, afin de réduire les distances parcourues pendant le championnat.

Nous voulons rendre le spectacle mondial de la formule 1 plus respectueux de l'environnement et plus agréable pour le personnel qui consacre une grande partie de son temps à notre sport. Stefano Domenicali et son équipe ont fait un excellent travail pour à la fois insérer de nouveaux sites passionnants sur les marchés émergents pour la formule 1 et rester fidèles au long et remarquable héritage de ce sport , a déclaré Mohammed Ben Sulayem, le président de la Fédération internationale de l'automobile (FIA).

Autant à Miami qu’à Montréal, il serait impossible de tenir une course à l’automne. Les organisateurs du Grand Prix de Miami ne semblent pas très ouverts à la possibilité de modifier leur calendrier printanier, affirmant que plusieurs autres activités sont déjà à l’horaire autour du Hard Rock Stadium.

Quant à Montréal, François Dumontier a expliqué, lors du dernier Grand Prix, qu’il est périlleux de devancer la course au-delà du mois de juin en raison de la météo.

Trois courses disputées le samedi

Autre particularité de la prochaine saison de formule 1, les deux premières courses, à Bahreïn et en Arabie saoudite, se dérouleront le samedi, tout comme celle de Las Vegas, en fin d'année.

Les organisateurs du Grand Prix d'Arabie saoudite, à Djeddah (9 mars), avaient émis le souhait de voir la course se dérouler avant le ramadan, dont le début est fixé au lundi 11 mars. La course a donc été avancée au samedi.

De son côté, Bahreïn accueillera pour la quatrième année de suite la course inaugurale (2 mars) et devrait encore être le théâtre des essais préparatoires, du 21 au 23 février, même si la décision n'a pas encore été entérinée officiellement.

Le Grand Prix de Belgique, disputé sur le mythique tracé de Spa-Francorchamps, un temps menacé en raison de l'émergence de nouvelles destinations plus lucratives, a été maintenu.

Cette épreuve est une course historique du calendrier puisqu'elle s'est tenue à 67 reprises en 73 saisons de formule 1. Spa a accueilli l'épreuve 55 fois depuis 1950 et sera le théâtre d'une 56e édition, le 30 juillet prochain.

Le calendrier compte un nombre record de 24 courses.

Ce total est le même que dans le calendrier initial de la saison 2023, mais il pourrait être effectivement atteint pour la première fois de l'histoire.

En effet, cette année, deux courses ont été annulées : le GP de Chine, prévu en avril, en raison des restrictions liées à la pandémie de COVID-19, puis celui d'Émilie-Romagne (Italie), à cause des importantes inondations qui ont touché la région d'Imola en mai, quelques jours avant l'épreuve.