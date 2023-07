Pour la première fois depuis la ratification d’une convention collective, dimanche dernier, par les membres de la Professional Women’s Hockey Players' Association (PWHPA), Poulin a eu l’occasion de commenter la création de la nouvelle ligue professionnelle qui verra le jour en janvier.

La capitaine de l’équipe nationale rayonnait quand on lui a demandé ses premiers commentaires.

Très excitée. C'est une très belle nouvelle qui est tombée la semaine dernière , a-t-elle d’abord dit.

Tout au long de son échange avec les médias, Marie-Philip Poulin a évoqué le professionnalisme recherché par l’association des joueuses.

Le professionnalisme du hockey féminin, ce n'est pas uniquement une question de salaire. C’est tout ce qui entoure les joueuses et ce qu’elles ont tenté de mettre sur papier, dans le contrat qui les liera aux groupes de Mark Walter et de Billie Jean King jusqu’en 2031.

« On voulait mettre en place un CBA (convention collective) pour avoir les ressources nécessaires, être payées correctement, avoir les physios, les docteurs, l’amphithéâtre professionnel. » — Une citation de Marie-Philip Poulin

La présence de Billie Jean King a certainement eu une influence sur le processus qui a mené à la création du circuit. Les femmes de la Professional Women’s Hockey Players' Association (PWHPA) se sont senties en confiance avec la présence de la bâtisseuse de la WTA.

Quand on regarde le tennis, Billie Jean est partie d’une feuille blanche pour signer un premier contrat pour peu d’argent et regardez maintenant où est rendu le tennis féminin. C’est vraiment incroyable , a souligné Poulin.

La fin de la PHF

La création de la nouvelle ligue professionnelle féminine signifie cependant la fin de la Premier Hockey Federation (PHF), circuit féminin où évoluait la Force de Montréal.

Cette ligue comptait sept équipes, tandis que le nouveau circuit (qui n’a pas encore de nom) devrait en avoir seulement six lors de son lancement. Il y aura donc moins de femmes qui seront payées pour jouer au hockey l’année prochaine.

On n’aime jamais ça voir des personnes sans emploi. C’est arrivé assez vite. On ne savait pas que ça allait arriver de cette façon.

Mais c’est la réalité et maintenant on travaille pour que ces filles-là puissent rembarquer dans cette ligue-là et que ça devienne plus gros , a déclaré l’employée du Canadien, qui fonde de grands espoirs dans ce nouveau circuit.

Nous voulons que le hockey féminin soit professionnel. Ce n’est pas facile de faire du sport professionnel. C’est une bataille où tu dois te présenter chaque jour. C'est ce que nous souhaitons. Malheureusement, ce n‘est pas tout le monde qui peut jouer.

« Il y a plein de joueuses qui vont graduer et qui vont venir tenter leur chance. Peut-être qu’elles ne feront pas l’équipe immédiatement, mais c’est bien ainsi. Peut-être que l’année suivante, une vétérane va perdre son poste aux mains d’une joueuse qui monte. C’est ce qui arrive dans la LNH, c’est ce qui arrive dans les autres sports professionnels. » — Une citation de Marie-Philip Poulin

Les gens doivent comprendre que le professionnalisme en hockey féminin, c’est ce que nous voulons et c’est que nous allons lancer en janvier.

Ce que nous voulons créer, c’est une ligue professionnelle viable pour la prochaine génération et pour nous. On commence au bas de l’échelle et ça va grandir. Il y aura de plus en plus de petites filles qui voudront jouer, pas uniquement pour l’équipe nationale, mais pour des équipes à Montréal, Toronto ou partout aux États-Unis.

Les promoteurs du nouveau circuit ont annoncé que la saison s’amorcerait en janvier, mais il reste encore beaucoup de détails à régler ou à annoncer.

Où seront établies les équipes originales ? Comment seront constituées les équipes ? Y aura-t-il un repêchage ?Est-ce que la LNH sera engagée avec le nouveau circuit d’une quelconque façon ?

À suivre, d’ici janvier prochain.