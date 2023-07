Katherine Henderson confirmée à la tête de Hockey Canada

Mme Henderson était la directrice générale de Curling Canada depuis 2016, avant d’accepter ce nouveau mandat. Elle succède à Scott Smith, qui avait démissionné en octobre dernier, dans la foulée du scandale sexuel et financier qui avait frappé l’organisme.

Katherine a la feuille de route et l’expérience pour mener la transformation de Hockey Canada qui est en cours , a exprimé Hugh L. Fraser, président du conseil d’administration de Hockey Canada, par communiqué.

Avec elle à la barre de l’organisation, nous sommes certains que nous continuerons de franchir les étapes nécessaires pour que le hockey soit un sport sécuritaire et inclusif, et que Hockey Canada bénéficie d’une gouvernance exemplaire.

L’avenir du hockey est sans limites , a commenté Mme Henderson, dans ce même communiqué.

Pratiquer et regarder le hockey, au sein d’une nation de sports d’hiver forte d’une riche tradition de sports sur glace et sur neige, cela fait sans aucun doute partie de l’identité canadienne. Je suis fébrile à l’idée de collaborer avec notre conseil d’administration, notre personnel, nos athlètes, nos membres, nos associations locales, nos partenaires d’affaires et de hockey, nos partisans et partisanes, ainsi que nos participants et participantes pour faire en sorte que l’ensemble de la population canadienne vive une expérience avec ce sport qui convient à chacun et chacune.

L'équipementier Bauer Hockey, qui avait mis sur pause son partenariat avec Hockey Canada, a également réagi à l’arrivée de Mme Henderson.

Nous avons toujours mis de l'avant des valeurs telles la transparence et la responsabilité, a commenté Mary-Kay Messier, vice-présidente marketing chez Bauer Hockey, par voie de communiqué. Il est important de faire du hockey, un environnement sécuritaire, accessible, inclusif et accueillant pour nos enfants et leur famille.

Bauer Hockey reprend son partenariat avec Hockey Canada, à compter d’aujourd’hui.

De son côté, Curling Canada a également réagi par voie de communiqué.

Notre organisme se porte indéniablement mieux grâce aux efforts de Kathy Henderson, en collaboration avec notre personnel et nos associations membres au cours des sept dernières année , a déclaré Michael Szajewski, président du Conseil des gouverneurs de Curling Canada.

Sous sa direction, Curling Canada a été en mesure d’organiser des championnats couronnés de succès pendant la pandémie et de mettre les gens au défi d’adopter de nouvelles façons d’accueillir les nouveaux joueurs, grâce à des événements tels que le symposium Changer la face du curling en 2022, qui a connu un grand succès et qui a suscité la réflexion. Nous souhaitons à Kathy tout le succès possible dans ses nouvelles fonctions chez Hockey Canada.

Avant de se joindre à Curling Canada, Mme Henderson était la première vice-présidente du marketing et des revenus du comité organisateur des Jeux panaméricains et parapanaméricains de 2015 à Toronto.

Notre comité de recrutement comprenait des représentants de nos parties prenantes, notamment des athlètes, des membres, des partenaires et de la Fondation Hockey Canada, et nous sommes reconnaissants du temps que tout un chacun a consacré au processus , a mentionné le président de ce comité, Jonathan Goldbloom. Nous les remercions d’avoir participé à une tâche aussi importante qui aidera à forger l’avenir de Hockey Canada et du hockey au pays.

Mme Henderson entrera en poste le 4 septembre et prendra part au sommet Au-delà des bandes qui se déroulera plus tard au cours de cette semaine. Elle travaillera à Toronto, en Ontario.