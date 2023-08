Le Canada a ouvert son compteur aux Championnats du monde de canoë-kayak avec une médaille de bronze, jeudi, en Allemagne.

L'équipe de Laurent Lavigne et Matthew Casey ont l'or au K2 500 masculin unifié.

Les épreuves unifiées rassemblent des athlètes avec et sans déficience intellectuelle.

La qualification olympique est à la portée de plusieurs canoéistes et kayakistes canadiens.

Publicité

Notons que Katie Vincent, médaillée de bronze à Tokyo, a signé le meilleur temps des qualifications dans trois catégories : elle a fait équipe avec Sloan Mackenzie au C2 500 m, puis avec Connor Fitzpatrick pour le C2 500 m mixte, puis en C1 500.

Sophia Jensen a terminé en troisième place des qualifications au C1 200 m.

L'équipe canadienne au K4 500 m composée de Nicholas Matveev, Pierre-Luc Poulin, Lavigne et Simon McTavish a signé le 4e temps des qualifications.

Jensen (C1-200) et le K4 masculin seront en finale vendredi.

Vincent participera à ses finales samedi (C2-500) et dimanche (C1-500 et C2-500 mixte).

Publicité

Un long chemin pour Vincent vers Paris

La préparation de Katie Vincent en vue des qualifications olympiques a été ralentie en raison d’une fracture au poignet et au coude gauches après une chute à vélo survenue à la fin du mois de mai.

Malgré cet obstacle, elle se dit confiante de pouvoir revenir en force à la prochaine Coupe du monde.

Il faut croire en soi. J’ai une bonne équipe et beaucoup de soutien ces dernières semaines. Nous reviendrons encore plus fort , explique-t-elle.

Ces Championnats du monde constituaient la première chance de qualifier le Canada dans l’épreuve C-2 500 m pour les Jeux olympiques de Paris 2024.

Déjà, elle approche les JO de Paris avec un stress moindre qu'à l'approche de ceux de Tokyo 2020, qui allaient marquer la première présence olympique des épreuves féminines de canoë.

Maintenant, je suis olympienne et médaillée olympique. J’ai prouvé ce dont j’étais capable. Nous pouvons endurer le stress et la pression et nous savons ce qu’il faut pour être sur le podium , affirme la canoéiste.

Plus tôt cette saison, Katie Vincent a remporté quatre médailles à la Coupe du monde de canoë-kayak de Szeged, en Hongrie.

Elle a gagné l’or au C-1 500 m et au C-1 5000 m. Elle a aussi remporté l’argent au C-1 200 m et le bronze au C-2 500 m, des épreuves olympiques, avec sa coéquipière Sloan Mackenzie.

La quête de Sophia Jensen

Âgée de 21 ans, Sophia Jensen espère se qualifier pour les Jeux olympiques pour la première fois.

Ouvrir en mode plein écran La canoéiste canadienne Sophia Jensen Photo : Instagram/Sophia Jensen

Après avoir manqué ceux de Tokyo, elle avait dit avoir gagné en motivation pour les Jeux suivants.