Jasper Philipsen le plus rapide au sprint au Tour de France

Encore une fois, son coéquipier Mathieu van der Poel a fait un travail exceptionnel dans les derniers mètres, déposant Philipsen devant, à 150 m. À un certain moment, la victoire semblait glisser entre les doigts de l’équipe Alpecin-Deceuninck, mais van der Poel a démontré, à nouveau, sa grande puissance pour replacer son coéquipier.

L'Australien Caleb Ewan (Lotto Dstny) a tenté de remonter Philipsen, mais le Belge a lancé son vélo pour s’assurer la victoire. Phil Bauhaus (Bahrain-Victorius), 2e lundi, termine au 3e rang de cette quatrième étape.

C’était une étape facile. Tout le monde se préservait pour les Pyrénées, mercredi, a expliqué Philipsen à l’arrivée. C’était chaotique dans les derniers kilomètres. J’ai perdu mes coéquipiers sur le circuit, mais j’ai retrouvé Mathieu (van der Poel) au bon moment. Dans les derniers mètres, j’avais des crampes, mais j’ai su résister au retour de Caleb (Ewan).

Le vainqueur du jour Philipsen s’empare du maillot vert de meneur au classement aux points. Avant le départ du Tour, il était d’ailleurs désigné par plusieurs comme le favori pour remporter ce maillot à la fin de la compétition.

L’arrivée se disputait sur le circuit Paul Armagnac qui a été le théâtre de trois chutes dans le dernier 1,5 km. Le champion d’Europe Fabio Jakobsen (Soudal-QuickStep) a été l’une de ces victimes.

Les trois Canadiens ont su éviter les chutes dans le final. Ils terminent tous trois dans le même temps que le vainqueur de l’étape, Michael Woods (47e), Hugo Houle (61e) et Guillaume Boivin (117e)

Une autre journée tranquille

La journée a été très calme au sein du peloton lors des 171 premiers km de cette étape de 181 km. La première accélération digne de ce nom est survenue après 60 km. Une accélération de Wout van Aert (Team Jumbo-Visma) à laquelle ont répondu quelques coureurs, dont le Québécois Guillaume Boivin (Israël-PremierTech). L’ effort n’aura duré que quelques minutes.

La plupart des équipes de sprinteurs ont ensuite préparé le sprint intermédiaire. C’est le vainqueur du jour, le Belge Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), qui a amassé le maximum de points lors de ce sprint.

La première échappée du jour s’est ensuite formée, après 96 km de course. Les Français Benoît Cosnefroy (AG2R Citroën), vainqueur à Québec en septembre dernier, et Anthony Delaplace (Team Arkéa Samsic) ont pris la fuite sans trop de difficulté après le sprint intermédiaire.

Rapidement, les deux Normands ont pris une avance d’une minute, mais jamais plus. Trois équipes de sprinteurs, Soudal-QuickStep, Alpecin-Deceuninck et Team Jayco AlUla se sont chargées de garder les fuyards à une distance raisonnable.

Le rythme est demeuré relativement calme. Cosnefroy s’est même amusé avec la caméra qui suivait l’échappée. Si on peut faire l'interview d'après-course maintenant, on peut la faire, ça m'évitera la zone presse! Pourquoi on a fait ça? Je ne sais pas , a-t-il dit avec un grand sourire.

Les fuyards ont été repris sans difficulté à 25 km de l’arrivée. Le rythme a considérablement augmenté avec 10 km à faire, la vitesse ne baissant jamais sous les 55 km/h.

Le peloton fera son entrée dans les Pyrénées pour les deux prochaines étapes (5e et 6e étape). Au menu mercredi, le premier col hors catégorie de ce Tour, le col de Soudet (15,2 km à 7,2 %).