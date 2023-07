Des renforts en dernière ligne

Sur neuf sélections, la bande à Kent Hughes a jeté trois fois son dévolu sur un portier la semaine dernière. C’était la toute première fois depuis l’introduction du repêchage universel en 1979 que l’équipe démontrait une telle appétence à ce chapitre.

Clairement, les besoins sont grands, développer les gardiens prend du temps et l’état-major a voulu se donner une petite marge de manœuvre. Ainsi débarquent Jacob Fowler, Quentin Miller et Yevgeni Volokhin, ce dernier, vous l’aurez compris, est pour l’instant demeuré dans sa Russie natale.

Les deux autres ont fait connaissance dans les derniers jours dans le cadre du camp de perfectionnement du CH à Brossard. Ils se sont joints à Emmett Croteau, choix de 6e tour en 2022, Samuel Urban, un invité de dernière minute en provenance de l’USHL, et à Jakub Dobes, choisi au 5e tour en 2020.

Du lot, Dobes se démarque par son âge, d’abord, son expérience, ensuite. Le Tchèque a disputé les deux dernières saisons comme principal portier des Buckeyes d’Ohio State où il a connu d’excellentes campagnes.

Le jeune homme de 22 ans devrait faire office de gardien auxiliaire avec le Rocket de Laval cette saison, lui qui a passé les quatre derniers mois à se régaler de la vie mondaine de la Rive-Nord. Il a suivi l’équipe en fin de saison et en séries sans toutefois endosser l’uniforme en compétition.

Cet honneur revenait à Cayden Primeau, évidemment, un de [ses] bons amis . Primeau devrait obtenir le poste de partant à Laval s’il n’est pas réclamé au ballottage. Voilà l’écueil. Le grand Américain y sera admissible pour la première fois et il n’est pas farfelu de penser qu’une équipe voudra tenter sa chance avec le fils de Keith, ce qui propulserait rapidement Dobes comme titulaire.

Pénurie de gardiens

Le CH n’a que quatre gardiens avec des contrats de la LNH présentement (Samuel Montembeault, Jake Allen, Primeau et Dobes). La pénurie guette. Pour pallier une situation potentiellement loufoque, le Rocket a accordé un contrat à l’Américain Strauss Mann, 24 ans, qui a eu droit à deux matchs aux Jeux olympiques avec les États-Unis.

Mann a partagé son temps entre l’ECHL et la Ligue américaine l’an dernier.

Pendant que tourne le carrousel, les gardiens qui sont fixés sur leur avenir fraternisent.

Dobes a marqué son territoire devant ses nouveaux amis. Dans son petit laïus d’introduction, samedi, il a précisé aux autres gardiens qu’il s’entraînait à la boxe durant l’été…et s’adonne au yoga chaud.

Je ne fais peur à personne, crois-moi , a-t-il lancé, modeste.

Cette incertitude ne semble pas trop l’affecter.

Présentement, je me concentre sur le camp des recrues (en septembre) et on verra , a laissé tomber le Tchèque.

Calme, confiant, Dobes estime qu’il a surtout besoin de prendre de l’expérience pour être prêt pour faire la transition chez les professionnels et ne s’en fait pas trop avec le fait que Montréal a repêché un trio de ses homologues.

Ils font ce qu’ils doivent faire , a-t-il estimé.

« De mon côté, je ne trouve pas que la vitesse du jeu est différente entre la NCAA et la Ligue américaine. C’est surtout que les joueurs ont plus d’habiletés, sont plus précis. Ils sont juste meilleurs. Ce serait essentiellement l’ajustement que je devrai faire. » — Une citation de Jakub Dobes

Le jeune Miller, 18 ans, est encore bien loin des circuits professionnels. L’Ahuntsicois d’origine, fier porte-couleurs des Braves pendant neuf ans, agissait comme auxiliaire à William Rousseau avec les Remparts de Québec, champions de la Coupe Memorial.

Quentin Miller Photo : The Canadian Press / DARRYL DYCK

On lui confiera les rênes cette saison avec le départ de Rousseau pour Rouyn-Noranda.

L’équipe va être vraiment moins bonne. Ça va me permettre de recevoir beaucoup plus de lancers et de prendre de l’expérience. Comme quand j’ai joué (au niveau) scolaire. Notre équipe n’était pas super, mais je recevais 50 lancers par match et, à la fin de l’année, je m’étais vraiment amélioré , a-t-il expliqué.

« Je pense que j’ai un énorme potentiel. Plus jeune, j’ai toujours joué dans le CC ou dans le BB et, récemment, j’ai commencé à jouer AAA. Deux ans dans le AAA avec la Covid et directement dans le junior. J’ai montré de quoi j’étais capable même si j’ai joué un peu moins de matchs que d’autres gardiens. Mon potentiel est très haut, mais j’ai encore beaucoup à apprendre et à travailler. » — Une citation de Quentin Miller

Miller est encore bien loin de la LNH, évidemment, mais il a peu de temps à perdre pour impressionner son directeur général. Le CH a deux ans pour lui offrir un contrat, contrairement à Fowler et Volokhin avec qui il peut se permettre d’être plus patient.

Difficile pour un gardien de faire ses preuves aussi rapidement, surtout quand les données à son sujet sont assez parcellaires en raison de ses 20 matchs disputés dans la LHJMQ en 2022-2023.

Mais l’histoire nous a appris qu’il ne faut jamais miser contre un Ahuntsicois.