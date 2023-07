S’il y a une chose que n’aime pas Max Verstappen, c’est de passer pour un amateur au volant de sa monoplace. Or, c’est ce qui s’est passé ce week-end en Autriche, à Spielberg, dans les terres de Red Bull.

Et c'est en raison de la règle concernant les limites de la piste à respecter, copieusement bafouée ce week-end.

Une monoplace ne peut pas rouler à l’extérieur des lignes blanches qui délimitent la piste, c’est simple à écrire dans un livre des règlements, ce n’est pas facile à respecter quand le pilote roule à plus de 200 km/h.

Avec tous ces temps effacés, c'est comme si nous avions l’air d’une bande d’amateurs, a dit Verstappen samedi. Quelle situation ridicule. Et ça nous enlève tout le plaisir d’attaquer.

La FIA doit-elle revoir l’article 33.3 de son livre des règlements? Ça se discute en coulisses. Le règlement autorise déjà les monoplaces à rouler avec les quatre roues sur les vibreurs du moment que les roues intérieures touchent à la ligne blanche.

Bien sûr, le règlement ne s'applique pas si un pilote sort des limites de la piste pour éviter une collision ou après un tout droit.

Un pilote roule hors limite sur le circuit de Spielberg.

C’est au début de la saison 2022 que la FIA a décidé de serrer la vis, après que les pilotes aient constaté que les représentants FIA aux circuits n’appliquaient pas la règle de façon claire et constante.

Depuis, c’est tolérance zéro de la part de la FIA, quel que soit le circuit. Le nombre d’avertissements pour pilotage hors limite a considérablement augmenté. Or, il y a des circuits où la tolérance zéro s’applique plus difficilement.

La configuration du circuit de Spielberg est propice aux passages hors limite, dans le dernier virage (no 10) notamment. C'est le même cas de figure au circuit de Barcelone, dans le dernier virage (no 16).

Les pilotes les négocient à des vitesses élevées : à 200 km/h à Spielberg, à 230 km/h à Barcelone.

Revoir la position des pilotes dans l'habitacle

Or, il est utile de rappeler que les voitures sont très larges et les pilotes sont assis presque à l’horizontale dans leur habitacle. Avec les protections des roues avant, ils ne voient pas les bords de la piste devant l’aileron avant.

La position des pilotes dans leur habitacle

Les pilotes doivent se fier à leur expérience, leur connaissance du tracé, leur instinct pour garder la meilleure trajectoire (afin de maintenir leur vitesse), et certains sont plus doués que d’autres pour rester dans les limites permises de la piste.

En vue de la nouvelle génération de monoplaces F1 prévue en 2026, il est question de réduire les dimensions des monoplaces : elles seront plus petites et plus légères. En 2008, les F1 pesaient 585 kg. En 2022, elles pèsent 798 kg (incluant le pilote). À cela, ajoutez 100 kg d'essence au début des épreuves.

Serait-il envisageable dans le cadre de cette révolution de revoir la position de pilotage dans l'habitacle?

Ce week-end, à Spielberg, la FIA a effacé 47 chronos pendant la seule séance de qualification disputée samedi. Au total du week-end, tenez-vous bien, il y a eu plus de 1200 avertissements pour pilotage hors limite. Des chiffres anormalement élevés.

Des avertissements qui n’ont pas toujours été suivis par les sanctions correspondantes (5 secondes de pénalité au quatrième avertissement, 10 secondes de pénalité au cinquième avertissement).

Aston Martin renvoie la FIA à ses devoirs

L’équipe Aston Martin a donc fait une réclamation à la FIA pour que la direction de course refasse ses calculs à tête reposée. Réclamation jugée recevable.

La FIA a usé sa calculatrice et a revu à la hausse ses sanctions. Elle a finalement imposé au total 83 sanctions pour pilotage hors limite durant le Grand Prix.

Le classement final a donc été revu cinq heures après la fin de la course (de 16 h 55 à 21 h 45, heure locale), et les pilotes Aston Martin ont chacun gagné une place au classement de la course : Fernando Alonso a été classé 5e, Lance Stroll 9e. Avec les points supplémentaires qui viennent avec.

La FIA doit à tout prix éviter de toucher aux résultats une fois les épreuves terminées, pour ne pas perdre le public qui a déjà du mal à suivre l’évolution et l’application des règlements. La popularité de la F1 en dépend.

Pour régler ce problème du pilotage hors limite, doit-on retoucher tous les virages des circuits susceptibles de causer des problèmes aux pilotes? La liste des circuits est longue, et ces changements seraient onéreux.

Après le Grand Prix d'Autriche de 2022, le directeur de course de la F1 Niels Wittich avait recommandé au promoteur du circuit autrichien d'agrandir le bac à gravier du virage no 10 pour dissuader les pilotes de sortir large. Mais la recommandation a été rejetée.

Elle sera à nouveau discutée à la lumière de ce qui s'est passé ce week-end.

Max Verstappen discute avec son coéquipier Sergio Pérez.

Pragmatique, Max Verstappen a proposé une solution simple : élargir la ligne blanche dans les virages délicats à négocier pour donner plus de marge de manoeuvre aux pilotes.

Il est difficile de toucher aux bacs à gravier, a dit Verstappen, car il y a aussi des courses de moto sur certains circuits. Pourquoi ne pas élargir certaines lignes blanches?

La FIA a réfléchi à sa proposition, et a été tentée de sortir les pinceaux et les pots de peinture blanche pour retoucher certaines lignes en vue du grand prix de dimanche, mais la pluie qui est tombée samedi a contrecarré ses plans. Ce n’est que partie remise.

Que la FIA ait retenu la proposition d'un pilote est de bon augure. Les pilotes doivent continuer à dialoguer avec la fédération internationale et le groupe Formula One. Les deux instances doivent les écouter sérieusement.

La société américaine Liberty Media, actionnaire majoritaire de la F1, a trouvé une formule spectacle qui plait au public, soit. Mais la FIA doit s’assurer que le spectacle en piste soit crédible, à travers un processus réglementaire rigoureux et incontesté.

Les pilotes veulent s’exprimer en piste sans le moindre doute, dans les dépassements qu’ils effectuent, dans les virages qu’ils négocient. Ils veulent continuer à se faire plaisir en attaquant, à faire plaisir aux amateurs, et c’est ce qu’on veut entendre de leur part quand les moteurs s’éteignent.