Je voudrais dire que ce n'est pas de la chance.

La remarque de Roxanne tombe comme une mise en garde. Là où se trouve le bonheur, le désespoir n'est pas loin. Toutes les joueuses de cette prestigieuse Académie doivent vivre avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Ce sont les règles du jeu.

Depuis près d’un an, une vingtaine de jeunes filles défendent avec passion les couleurs de la Primera Regional, l'équipe à la base de la pyramide de l'Académie valencienne.

Toutes sont Espagnoles, sauf une, Roxanne Bolduc, de Mont-Saint-Hilaire.

Ce jour-là, le 19 juin, l'annonce tant redoutée fera mal à plus de la moitié des joueuses.

J'ai vu mes coéquipières sortir en pleurant. Leur rêve était brisé, ça m'a fait mal au cœur. Pour les gens d'ici, l'Académie, c'est la porte du paradis. C'est beau, mais c'est cruel à la fois , lâche Roxanne.

Son rêve européen aurait pu basculer lui aussi. Dans les faits, il ne tenait qu'à un coup de fil. Mais la haute direction lui a plutôt indiqué qu'elle poursuivrait son parcours à Levante. Le soulagement demeure perceptible deux jours après.

On lui a même fait savoir qu’elle ferait un pas de géante.

Je passe de la cinquième à la troisième division. Ils m'ont annoncé la nouvelle avec un petit sourire en coin, simplement. L'âge minimal pour jouer à ce niveau est de 15 ans, à moins d'une dérogation. J’ai eu 15 ans le 24 décembre. Je ne m'attendais pas à autant , avoue-t-elle, un peu gênée.

Rentrer en académie, c'était déjà un truc de fou. Jouer en troisième division, en Espagne, c'est vivre comme une pro au quotidien. Je vais voyager partout au pays. Je ne m’attends pas à jouer 90 minutes par match. Il est même possible que je fasse 8 heures de bus pour ne pas mettre le pied sur le terrain durant le match. Mais je serai l’une des plus jeunes joueuses de la ligue. Je pourrai apprendre doucement auprès de filles expérimentées. Et ça ne me coûtera pas un sou.

La route qui mène à la vie de joueuse de soccer professionnelle est tortueuse et exigeante. Au Canada, le pays des championnes olympiques en titre, un circuit national est enfin en devenir. En Europe, la compétition est féroce pour une place parmi les équipes existantes.

Roxanne est chez elle à Valencia. Elle y demeure depuis le mois de septembre 2021 parce que ses parents, Ingrid et Guy, ont voulu s'offrir un nouveau mode de vie en famille. Roxanne et son grand frère Émile, âgé de 17 ans, ne se sont pas plaints de ce déménagement outre-mer parce que le soccer n’est pas étranger à leur bonheur.

Je suis née avec un ballon, le soccer est en moi depuis toujours, dit en riant Roxanne. Ma mère devait se battre avec moi pour que je ne porte pas mon maillot à l'école. J'en avais plusieurs dans ma garde-robe, dont celui de Neymar, de l'équipe de France. Mais mon favori était le Bleu-blanc-noir no 9 de Marco Di Vaio. Je l’aimais parce qu’il marquait des buts.

Roxanne Bolduc en compagnie du joueur étoile de l'Impact de Montréal Marco Di Vaio. Photo : famille Bolduc

Marco Di Vaio est un attaquant italien qui a marqué l’histoire de l’Impact de Montréal à son entrée dans la MLS de 2012 à 2014. Roxanne n’allait même pas encore à l’école.

Toute petite, je me souviens d'être arrivée 30 minutes avant mon premier entraînement avec ma nouvelle équipe pour demander à mon entraîneur de me réserver le maillot no 9! Je ne peux expliquer pourquoi j’aime autant ce sport. Jouer au ballon, c’est simple, mais jouer au foot, c’est compliqué, disent mes coachs. Moi, j’aime ça.

L’admission à Levante

Roxanne n’a pas le profil de la Canadienne qui adore les sports d’hiver devant ses partenaires de jeu. Elle n’est pas certaine si elle sait encore patiner. Le soccer mobilise sa vie. Son entrée à l'Académie Levante a demandé beaucoup de patience.

Après un été à jouer dans des clubs de filles, souvent plus vieilles qu'elle à Valencia, Roxanne a pu prouver sa valeur lors d’un camp d’essai d’une semaine à Levante. Mais il fallait plus. Elle avait l'obligation de fournir un certificat de joueuse internationale qu'elle ne pouvait obtenir qu’en raison de la nationalité française de sa mère Ingrid.

Il a fallu plus de six mois pour que le fameux document lui soit remis après l’arrivée de la famille en Espagne. Cette règle est en vigueur pour les enfants d’âge mineur dans les académies.

À mon arrivée, je jouais un peu toute seule. Je pensais que je pourrais marquer des buts comme j'y arrivais au Québec. Mais je me suis rendu compte que j'avais trois filles sur moi et que je ne disposais que de très peu de temps. J'étais perdue, il fallait que je m'adapte.

L'adaptation au style de jeu a été brutale.

À Levante, personne ne dit un mot en français ici ni en anglais. J'ai dû apprendre la langue. Sur le terrain, je pense en espagnol.

Et à force de taper sur le clou, les entraîneurs ont fini par lui faire comprendre comment exploiter son plein potentiel.

« Il n'y a pas de place pour l'individualisme. Ici, c'est une touche, deux touches. Il faut apprendre à faire quoi sans le ballon. Et ne pas toujours le fixer et savoir prendre de l'information autour. Ça m'a pris beaucoup de temps à bien comprendre. Je suis à des années-lumière d'il y a deux ans. » — Une citation de Roxanne Bolduc

Roxanne, qui mesure 1,74 m et qui est plus grande que la majorité des joueuses de son âge en Espagne, a d'ailleurs été transformée en défenseuse centrale dès son arrivée à Levante.

Ma relation avec les buts a changé. Je me concentre sur les passes décisives, même s'il m'arrive d’en compter quelques-uns de la tête lors de coups de pied de coin. C'est un sacrifice que j'ai pleinement accepté.

Après deux mois dans son nouveau rôle de défenseuse, elle obtient l'occasion en octobre de disputer un match à un niveau supérieur contre l'équipe de troisième division de Levante. Un test où elle apprend à la dure, mais qui devient un moment décisif de sa progression.

Jusque-là, je n'avais pas été coupable d'un seul but avec mon équipe. J'avais du succès dans mon nouveau rôle de défenseuse et l’équipe gagnait beaucoup contre des clubs d’adultes des alentours. Nous ne pouvions jouer contre des filles de notre âge, car nous étions trop fortes. Mais le soir de ce match contre les vice-championnes, leur attaquante étoile a marqué deux buts contre moi. Ce n'était pas seulement de ma faute, mais j'en prenais la responsabilité.

Une fois rentrée chez elle, Roxanne n'arrive pas à dormir. Elle réveille son père qui doit la raisonner.

Je me suis réveillée en panique dans la nuit. Je remettais ma vie en question. Je ne me trouvais plus bonne. Il s'est levé et m'a fait voir les statistiques de la joueuse en question. Claudia Salvatore approchait la vingtaine de buts dans sa ligue. Et elle avait cinq ans de plus que moi. Il m'a dit de me calmer le pompon. J'ai beaucoup appris dans tout ça.

Le mode de vie

L’entraînement à l’Académie Levante est intense. Environ 2 heures et 30 minutes chaque fois, les lundis, mercredis et vendredis. Il y a des entraînements privés les mardis et les jeudis. Et bien sûr des matchs durant la fin de semaine. L’école accommode l’Académie pour que les joueuses soient présentes aux entraînements. L’enseignement n’est pas la responsabilité de Levante, car les joueuses fréquentent des milieux scolaires différents. Et les entraîneurs exigent de la rigueur.

Mon comportement doit être irréprochable. Arriver à l’heure, être respectueuse et positive. Je ne peux m’imaginer me plaindre d’une décision de l’entraîneur. Je me mets toujours cette pression d’être bonne tout de suite. À tout moment, ça peut s'arrêter. Mais ce n'est pas si dur parce que j'aime ce que je fais. C'est ce que je veux.

Roxanne a beaucoup joué au sud de Montréal et aussi en Beauce, où elle avait déménagé, à peine un an avant son départ vers l'Espagne. Au Québec, elle n'a pas été recrutée par les équipes provinciales, mais vivait néanmoins toujours avec l’espoir de gravir les échelons une fois rendue en Europe.

Son admission à l'Académie Levante UD a accéléré le processus. Roxanne a pu ainsi établir des contacts avec la Fédération française de football qui pouvait considérer sa candidature en raison de sa double nationalité.

En juin dernier, elle a été invitée à un essai de deux jours au Pôle Espoir de Castelmaurou, en Occitanie, dans le sud du pays, pour une évaluation supervisée par la responsable du recrutement des sélections féminines nationales Sabrina Viguier.

L’ancienne joueuse de l’équipe nationale s’est entretenue avec Roxanne et avec les membres de sa famille en visioconférence.

J'ai passé des tests d'agilité, de rapidité et d'intégration au jeu. On m'a dit que les rapports ont été positifs, mais c'est la sélectionneuse de l'équipe nationale des U-17 qui a le dernier mot pour les invitations au camp préparatoire à Clairefontaine, le quartier général de l'équipe de France. Je vais avoir une réponse d'ici le mois de septembre.

Roxanne Bolduc (au centre avec le fanion) a obtenu un essai au Pôle Espoir de Castelmaurou en France au mois de juin. Photo : Famille Bolduc

Le soccer français a toujours une place prépondérante dans la vie de Roxanne.

Ma mère est Française. Elle a immigré au Canada dans la vingtaine en 1994. C'est une question délicate. Ils m'ont beaucoup questionné évidemment sur mon attachement à la France. Je dirais que je suis en mode France.

Chez les Bolduc, il y a d'ailleurs un joueur français qui fait partie de la famille. Il s'agit de Kylian Mbappé, le digne successeur de Messi et de Ronaldo à l'échelle mondiale.

C'est comme un ami imaginaire. On parle trop de lui, lance en rigolant Roxanne. Mais il est mon modèle. Je me rappelle que mon frère m'avait dit de surveiller le nouveau joueur à Monaco en 2017. Et je l'ai découvert à la Coupe du monde en 2018. J'ai commencé à tout regarder ce qu'il faisait, même à écouter la totalité de ses conférences de presse. Je me retrouve dans sa passion pour le soccer. Et je m'inspire aussi de lui à l'extérieur du terrain.

La MADCUP

Avant de rentrer au Québec pour une courte pause jusqu'à la mi-juillet, Roxanne a pris part à la troisième édition de la MADCUP, un tournoi de soccer international disputé à Madrid auquel étaient inscrits plus de 10 000 jeunes de moins de 17 ans de 34 pays.

Roxanne y participait dans la catégorie la plus relevée dans une sélection des meilleures joueuses de 15 à 17 ans de l'Académie Levante UD.

Nous avons affronté l'Académie de l'Atletico Madrid lors de la finale. Je pense qu’il y a des filles dans ce groupe qui font partie de l’équipe nationale U-17 espagnole, comme notre gardienne de but Ana.

L’issue de cette partie, à la faveur de Levante, s’est décidée dans la séance de tirs au but.

On m’a proposé d’être parmi les tireuses, mais j’ai décliné l'invitation. Ce n’est pas ma force, je l’assume. Je n’ai pas une bonne relation avec les tirs de pénalité. Je préférais aussi garder le cœur de mon père en bonne santé!

Levante a gagné 2-1. Comme ses coéquipières, Roxanne s’est précipitée vers la buteuse après le tir décisif pour l’encercler. Un moment d’une forte intensité.

Roxanne Bolduc (en bas à gauche) a remporté la MADCUP. Photo : Émile Bolduc

Je me souviens que j’ai aussitôt pleuré. Nous venions de battre l’Atletico Madrid sur son terrain. Nos entraîneurs nous ont dit que nous formions la meilleure génération de joueuses de l'histoire de Levante. Nous n’avons concédé qu’un seul but dans tout le tournoi. Cette victoire, c'est une grande fierté pour notre Académie.

Une célébration avait aussi eu lieu deux jours plus tôt au Civitas Metropolitano, le stade de plus de 68 000 places dans lequel joue l'Atletico Madrid, le célèbre club espagnol de la Liga.

C'est la première fois que je mettais les pieds sur le terrain d’un si grand stade. À la fin de la cérémonie, lorsque j'ai franchi la porte pour quitter les lieux, je me suis dit intérieurement : "Bye bye terrain." Puis, je me suis retournée et j'ai décidé d'ajouter à voix haute : "À bientôt terrain, on va se revoir!"

Roxanne ne cache pas ses ambitions. Elle veut un jour devenir joueuse professionnelle et participer à la Coupe du monde.

Je veux remporter tout ce que je peux. La liste est longue à énumérer...

Et elle ne compte pas sur la chance pour arriver à ses fins.

« On me dit souvent que je suis chanceuse de jouer à Levante. Pour moi, ce n'est pas de la chance. Je me défonce pendant des heures à l’entraînement. Je fais des sacrifices. Si mes amis m'invitent en ville pour une crème glacée, je suis prête à refuser parce que je dois me lever tôt le lendemain. J'ai besoin d’un bon sommeil. Je me prive de choses pour obtenir autre chose. » — Une citation de Roxanne Bolduc

Durant son court séjour au Québec, Roxanne entend se reposer, voir sa famille et… manger au moins une poutine! Elle veut aussi transmettre un message précis aux jeunes joueurs de soccer avant de retourner en Espagne pour disputer une première saison avec la Primera Nacional de Levante à compter du 1er août.

Ce n’est pas parce que tu n’es pas choisi que c’est fini. Il m’est arrivé toute jeune d’être la seule de mon équipe à ne pas recevoir de trophée. Aujourd’hui, quand je rentre sur le terrain, je suis dans ma bulle. C’est mon espace. Il n’y a que le terrain, le ballon et moi. Il faut que je sois sur la coche.